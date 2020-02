Hiobsbotschaft für PS5-Fans

PlayStation 5-Präsentation wohl später, dafür aber mit einem Knaller.

In den letzten Wochen deutete vieles darauf hin, dass Sony die PlayStation 5 im Februar enthüllen wird. Spätestens seit die Japaner die Konsole auch in Europa haben registrieren lassen , waren sich alle Experten sicher, dass die Präsentation unmittelbar bevorstehen würde. Doch nun gibt es Informationen, laut denen die PS5 (etwas) später vorgestellt werden soll.

März statt Februar

Laut dem PlayStation-Insider @PSErebus wird Sony seine neue Konsole „erst“ im März präsentieren. Die Einladungen zu dem Event sollen aber noch im Februar verschickt werden. Ursprünglich sollte die PlayStation 5 zwar bereits in diesem Monat vorgestellt werden, doch die Japaner hätten sich nun doch für einen etwas späteren Termin entschieden. Gründe dafür wurden nicht genannt.

Vorbestellstart mit Knaller

Neben diesen eher unerfreulichen Informationen hat die Quelle aber auch gute Nachrichten für die PlayStation-5-Fans. Die Konsole soll nämlich direkt nach der Präsentation vorbestellt werden können. Zudem soll es vom Start weg ein Bundle mit Gran Turismo 7 geben. Die neue Generation des legendären Rennspiels soll gemeinsam mit der PS5 gezeigt werden. Das wäre ein echter Knaller. Zudem will @PSErebus in Erfahrung gebracht haben, dass der Xbox-Series-X -Gegner ab 20. November 2020 in den Handel kommt.

Fazit

Ob sich diese Informationen bestätigen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. @PSErebus lag zuletzt mit einigen Leaks jedenfalls goldrichtig. Da es von Sony aber nach wie vor keine offizielle Einladung zum PS5-Event gibt, kann nach wie vor nur spekuliert werden.

