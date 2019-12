JBL-Kopfhörer mit unbegrenzter Laufzeit

Neue Bluetooth-Kopfhörer setzen auf eine integrierte Photovoltaik-Anlage.

JBL sorgt mit seinem neuesten Bluetooth-Kopfhörer für Furore. Das liegt jedoch nicht am ausgesprochen guten Klang. Vielmehr verspricht der Soundspezialist eine unbegrenzte Laufzeit. Der Akku des neuen „Reflect Eternal“ müsse eigentlich nie an einer Steckdose aufgeladen werden, so das schier unglaubliche Versprechen.

„Powerfoyle“-Technologie

Der Over-Ear-Kopfhörer verfügt nämlich über eine Art integrierte Photovoltaik-Anlage. JBL nennt die Technologie „Powerfoyle“. Diese kann nicht nur Sonnenlicht sondern auch künstliches Licht in elektrische Energie umwandeln. Dadurch soll sich der „Reflect Eternal“ so gut wie immer selbst aufladen. Bei einer Lichteinstrahlung von 50.000 Lux (wolkenloser Sommertag) sollen 1,5 Stunden Ladezeit für eine Laufzeit von 68 Stunden reichen. Nach 2,5 Stunden soll gar für eine „unbegrenzte Laufzeit“ gesorgt sein. Ob sich diese Ansage bewahrheitet, muss sich in der Praxis aber erst zeigen.

Crowdfunding-Kampagne war voller Erfolg

Doch noch ist es nicht soweit. Laut JBL soll der innovative Kopfhörer im Herbst 2020 auf den Markt kommen. Derzeit lotet der Hersteller mittels einer Crowdfunding-Kampagne das Marktpotenzial aus. Das Ziel von 500 Unterstützern wurde bereits um mehr als das Doppelte erreicht. Die Kampagne läuft noch 23 Tage. Neben der integrierten Photovoltaik-Anlage verfügt der „Reflect Eternal“ unter anderem über Support für Alexa und Google Assistant, 40 Millimeter große Treiber sowie einen USB-C-Anschluss. Über Letzteren kann der Kopfhörer mittels Schnellladefunktion aufgeladen werden, falls das Licht doch einmal nicht ausreichen sollte. Dank IPX4-Zertifikat kann das Gerät auch im Regen getragen werden.

Verfügbarkeit und Preis

Im normalen Verkauf soll der „Reflect Eternal“ 149 US-Dollar kosten. „Early Adopters“ gewährt JBL einen Rabatt von 40 Prozent. Wer also bereits jetzt vorbestellt, bekommt den Bluetooth-Kopfhörer um 89 Euro. Die Auslieferung ist für kommenden Oktober geplant.

