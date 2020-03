Sony hält an Taktik fest

Bisher halten sich die neuen, wirklich interessanten Informationen weiterhin in Grenzen. Das macht sich auch in Chatkommentaren von PS5-Fans bemerkbar, die Sony einmal mehr abstrafen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Hammer-News. Oder die Japaner halten an ihrer Häppchentaktik fest und präsentieren in den nächsten Wochen laufend Infos, um im Gespräch zu bleiben.