Mediamarkt verschleudert 4K-Top-TV von Samsung

Mediamarkt hat den 4. Februar einmal mehr zu einem sogenannten „Red Monday“ auserkoren. An diesen Aktions-Montagen greift der Elektronikfachhändler immer mit speziellen Schnäppchen-Angeboten an. Diese gelten am 4. Februar 2019 in den Märkten (bis Ladenschluss) und im Online-Shop (bis Mitternacht). Dieses Mal kommen vor allem TV-Interessenten auf ihre Kosten.

Ausstattung

Konkret verkauft MediaMarkt den 49 Zoll (123 cm) großen Samsung 4K-TV (3.840 x 2.160 Pixel) „NU7170“ mit sehr guter Ausstattung. Zu den Highlights des flachen Fernrsehers zählen u.a. integrierter Triple-Tuner, CI+ Kartenslot, HDMI- (3x) und USB-Anschlüsse (2x), Smartphone- und Tablet-Übertragung via DLNA sowie HDR 10+. Dank LAN und WLAN handelt es sich natürlich auch um einen Smart TV. Diverse Apps, Games sowie ein Web-Browser sind vorinstalliert.

Preis

Der Elektronikfachhändler verkauft den Samsung NU7170 am Red Monday (4. Februar) um 399 Euro. Zum Vergleich: Beim günstigsten Online-Händler, der das Gerät derzeit liefern kann, kostet es 499 Euro.

