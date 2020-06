Mega-Panne: Amazon verrät Preis und Starttermin der PS5

Nun scheinen auch die letzten beiden Geheimnisse der PlayStation 5 gelüftet zu sein.

Ende letzter Woche hat Sony endlich das Design der PlayStation 5 enthüllt und die ersten Spiele für die neue Top-Konsole bestätigt. Doch zwei extrem wichtige Fragen sind weiterhin unbeantwortet geblieben: jene nach dem Marktstart und jene nach dem Preis. Doch nun scheint es auch darauf Antworten zu geben.

Verkaufsseite zu früh online

Am französischen Amazon-Ableger ist nämlich offenbar die Bestellseite für die PS5 zu früh online gegangen. Der Fehler wurde zwar schnell bemerkt und die Seite wieder vom Netz genommen, dennoch konnten einige Nutzer Screenshtos machen. Auf diesen sind auch der Preis und der Starttermin zu sehen.

© Screenshot / amazon.fr

Ab 20. November für 499 Euro

Demnach wird die PlayStation 5 (inklusive optischem Laufwerk) 499 Euro kosten und am 20. November 2020 in den Handel kommen. Diese Angaben klingen durchaus glaubhaft. So haben Analysten schon länger einen Preis zwischen 450 und 500 Euro in Aussicht gestellt. Die PS5 ohne Laufwerk dürfte etwas billiger werden. Und der 20. November würde auch gut passen. Zum einen hat Sony bereits angekündigt, dass die Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommt. Zum anderen handelt es sich beim 20. November um den Freitag vor dem Black Friday. Und zu dieser Zeit sind die Konsumenten stets in Kauflaune.

Keine Reaktion von Sony

Ob die Angaben tatsächlich stimmen, wird sich aber erst zeigen, wenn Sony den Preis und den Starttermin offiziell macht. Zum Leak auf Amazon haben sich die Japaner nicht geäußert.

