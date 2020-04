Kaum hat Sony den Starttermin bestätigt, wird die PlayStation 5 auch schon in Online-Shops angeboten.

Kurz nachdem Sony untermauert hat, am geplanten Starttermin der PlayStation 5 festhalten zu wollen , haben einige große Spiele-Händler den Vorverkauf für die neue Top-Konsole gestartet. Die angegebenen Preise dürften jedoch mit Vorsicht zu genießen sein. Denn während ein Händler für die PS5 extrem viel Geld verlangt, bietet sie ein anderer zum Schleuderpreis an.

Enorme Preisunterschiede

In beiden Fällen dürfte es sich also um Platzhalter handeln, die gegen die richtigen Preise ausgetauscht werden, sobald sie von Sony bekanntgegeben werden. Beim dänischen Spielehändler Fotex wird ein Preis von 6.989 dänischen Kronen aufgerufen. Diese Angabe dürfte bei den Fans alles andere als gut ankommen. Umgerechnet sind das nämlich rund 935 Euro. Ganz anders sieht es beim kanadischen Gamingshop Play N Trade aus. Hier werden als Preis für die PS5 559 kanadische Dollar angegeben. Umgerechnet sind das gerade einmal knapp 360 Euro.

Angaben zum Marktstart

Fortex gibt auf seiner Vorbestellseite auch zwei konkrete Termine an. Demnach ist die PlayStation 5 ab 1. Oktober vorbestellbar und soll ab 1. November in den Handel kommen. Ob sich der Händler dabei auf geheime Sony-Informationen bezieht, oder ebenfalls nur Platzhalter eingefügt hat, ist nicht bekannt.

Fazit

Die Preise der beiden Händler sind also wenig aussagekräftig. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die PlayStation 5 in der Produktion mit rund 450 Dollar zu Buche schlägt. Wenn Sony die Konsole ohne Verlust verkaufen will, wird sie also mindestens 450 Dollar bzw. 450 Euro kosten. Die Gewinne könnten dann mit den Spielen, Zubehör und Co. eingefangen werden. Doch solange sich die Japaner nicht zum Preis äußern, bleibt das reine Spekulation.

