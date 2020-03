Sony-Update zu geplantem Marktstart und neue Infos zur Software der PlayStation 5.

Zuletzt hat Sony endlich die technischen Daten der PlayStation 5 verraten. Davor gab es immer wieder Meldungen, laut denen sich die neue Konsole aufgrund des Coronavirus verspäten könnte . Dazu gaben die Japaner aber bisher keine Stellungnahme ab. Doch nun gibt es auch diesbezüglich offizielle Informationen.

Sony hält am Zeitplan fest

Sony hat nämlich die offizielle PS5-Webseite aktualisiert. Dort wird jetzt nicht nur auf einige Ausstattungs-Highlights (SSD, AMD-GP, Raytracing und immersives 3D-Audio) hingewiesen, sondern auch der ursprünglich geplante Starttermin bestätigt. Laut den Japanern kommt die PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Das Unternehmen hält also trotz Coronavirus-Krise am geplanten Starttermin fest. Konkret sehen die aktualisierten Infos wie folgt aus:

Betriebssystem mit Vorschau-Funktion

Darüber hinaus ist ein neuer Patentantrag aufgetaucht, der Details über das neue Betriebssystem offenbart. Konkret wird darin eine praktische Vorschaufunktion beschrieben, über die bereits länger spekuliert wird. Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle für direktes Gameplay. Über diese sollen die Gamer bereits im Menü eine Live-Vorschau auf bestimmte Spiele werfen können, ohne dass das Game dafür geöffnet werden muss. Die Ansicht könnte dabei einem kleinen Widget gleichen, die wir auch von Smartphones kennen. In dem kleinen Vorschaufenster erfährt man, wo man sich in dem Game zuletzt befunden hat und welche Aufgaben bevorstehen.

