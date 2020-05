Der Start von Sonys Next-Gen-Konsole, der PS5, rückt immer näher.

Sony hat gerade die jährliche Schnäppchenaktion Days of Play am Laufen. Für die PlayStation 5 gelten die Angebote freilich noch nicht. Zuletzt hat Epic in einem Gameplay-Trailer zwar bereits die bombastische Grafik der neuen Top-Konsole gezeigt, wie viel man für die PS5 jedoch bezahlen muss, ist nach wie vor unklar. Doch nun gibt es diesbezüglich neue Informationen. Bei den Fans dürften diese aber nicht allzu gut ankommen.

Preis erst im August?

Denn laut einem Tweet des stets hervorragend informierten Gaming-Spezialist Jeff Grubb dürfte es noch eine Weile dauern, bis Sony den Preis der PlayStation 5 verraten wird. Konkret geht er davon aus, dass es frühestens im August soweit sein wird. Dann könnte auch gleich der Vorverkauf starten, denn die neue Konsole kommt zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Über einen möglichen Preis selbst macht Grubb keine Angaben.

Sony wartet auf Microsoft

Ob sich Sony aber tatsächlich bis August Zeit lässt, bleibt abzuwarten. Andere Insider gehen davon aus, dass die Japaner nur darauf warten, bis Microsoft den Preis für die neue Xbox Series X verrät. Dann könnte Sony diesen unterbieten und sich einen Verkaufsvorteil verschaffen. Die Produktionskosten der PlayStation 5 sollen 450 US-Dollar betragen. Zuletzt wurde kolportiert, dass die neue Konsole zwischen 450 und 500 Euro kosten könnte. Für die Xbox Series X wird ein Preis von rund 500 Euro prognostiziert.

Geduldsprobe für Fans

Technisch sind sich die beiden Next-Gen-Konsolen sehr ähnlich. Beim Preis könnte es ganz ähnlich aussehen. Das werden wir aber letztendlich erst dann erfahren, wenn Sony und Microsoft endlich die Katze aus dem Sack lassen.

Technische Daten im Vergleich

PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8x AMD Zen-2-Kerne 3,5GHz dauerhafter Boosttakt 8x AMD Zen-2-Kerne 3,8GHz Dauertakt (3.6 GHz mit SMT) GPU 10.28 TFLOPs, 36 Recheneinheiten mit 2.23GHz max. Dauertakt (variabel), AMD RDNA 2 12.2 TFLOPs, 52 Recheneinheiten mit 1.825GHz Takt, AMD RDNA 2 Videospeicher und RAM (Kombi) 16 GB DDR6 (448GB/S Bandweite) 16 GB DDR6 (10GB mit 560GB/S, 6GB mit 336GB/s Bandweite) Interner Speicher 825 GB PCIE-4.0 M2.SSD (erweiterbar) 1 TB PCI-E-3.0 M2.SSD (erweiterbar ) Speicher-Speed 5.5GB/s (Rohdateien), 8-9GB/s (Komprimiert) 2.4GB/s (Rohdateien), 4.8GB/s (Komprimiert) Erweiterbarer Speicher Diverse PCIE-4.0-SSDs möglich Proprietäre Seagate Speichermedien (NVMe-basiert) Optisches Laufwerk 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk

