So sollen die PS5 und der Dualshock-Controller aussehen.

Seitdem in den letzten Wochen Fotos der Entwickler-Version der Playstation 5 inklusive Dualshock-5-Controller aufgetaucht sind, wissen wir, dass die Techseite LetsGoDigital mit ihrem entdeckten Patentantrag von Sony richtig gelegen ist. Den Gaming-Fans, die mit Sehnsucht auf die PS5 warten, ist aber auch klar, dass die finale Version der neuen Top-Konsole eine andere Optik bekommen wird.

© LetsGoDigital/Concept Creator

PlayStation-5-Video sorgt für Furore

Um die Wartezeit zu verkürzen, hat sich LetsGoDigital nun überlegt, wie die fertige Playstation 5 aussehen könnte. Bei der Erstellung der Konzeptstudie flossen alle bisherigen Informationen ein. Die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit Concept Creator. Mit ihrem auf YouTube veröffentlichten Video sorgen die beiden Partner für Furore. Wenn die PS5 tatsächlich so aussehen wird, darf sich Sony mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen großen Ansturm freuen.

Spektakuläres Konsolen-Design

Die Designstudie orientiert sich zwar an der Entwicklerversion, wirkt jedoch deutlich stimmiger. Anstatt des großen und tiefen V-Ausschnitts gibt es hier an der Oberseite nur eine dezente Einkerbung die sich von vorne bis hinten geradlinig durchzieht. An der Vorderseite sind das Disc-Laufwerk, der Einschaltknopf und die Anschlüsse (USB, Audio, etc.) integriert. Die Entlüftungsschlitze an der Seite heben sich farblich von der schwarzen Konsole ab. Auf der Rückseite befinden sich HDMI-Anschlüsse, der LAN-Stecker, der Stromanschluss und ein weitere USB-Slot. Die dezente Beleuchtung rundet die spektakuläre Optik ab.

Controller

Beim Duashock 5 Controller schießt LetsGoDigital dann überhaupt den Vogel ab. Das Eingabegerät wirkt derart stimmig, dass es sofort einen Will-ich-haben-Effekt auslöst. An der Oberseite gibt es neben den bekannten Tasten und den etwas kleineren Analog-Sticks einen integrierten Touchscreen mit Farbanzeige. Der USB-C-Anschluss befindet sich an der Vorderseite zwischen den vergrößerten Trigger-Knöpfen. Für den von Sony bereits bestätigten größeren Akku scheint ebenfalls ausreichend Platz vorhanden zu sein.

Mit ihrem PlayStation-5-Konzept begeistern LetsGoDigital und Concept Creator die Sony-Fans. Ob die PS5 tatsächlich so oder so ähnlich aussehen wird, erfahren wir spätestens im November 2020. Dann soll die neue Konsole nämlich in den Handel kommen. Die Präsentation dürfte aber schon früher erfolgen.

