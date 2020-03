Elektronikfachhändler und Diskonter greifen mit günstigen 1,90-Meter-TV-Geräten an.

Wie angekündigt, verkauft Hofer seit Donnerstag einmal mehr einen riesigen 4K-Fernseher. Bei dem 75 Zoll (189,3 cm) Gerät handelt es sich um den Medion Life X17575 , der eine ordentliche Ausstattung (HDR, HD Triple-Tuner, Wireless-Display-Streaming, WLAN, etc.) mitbringt. Der Diskonter verkauft das TV-Gerät um 899 Euro, wobei die Lieferkosten bereits enthalten sind. Das Preis/Leistungsverhältnis kann sich sehen lassen.

© Medion

Samsung-Fernseher

Hier ist der Medion Life X17575 zu sehen

Gleiches gilt aber auch für einen 75-Zoll-Fernseher, den Saturn gerade im Angebot hat. Hierbei handelt es sich um ein Markengerät von Samsung. Der RU7170 bietet ebenfalls eine solide Ausstattung. Zu den Highlights zählen u.a. 4K Auflösung (3840 x 2160 Pixel), Triple HD Tuner, CI+ Schnittstelle, Vierkernprozessor, Bildübertragung von mobilen Geräten auf den TV, WLAN, LAN und diverse Anschlussmöglichkeiten (USB, HDMI, etc.). Darüber hinaus ist hier sogar HDR 10+ mit an Bord, was eine besonders gute Bildqualität verspricht.

© Samsung

Saturn verkauft den Samsung RU7170

Als der Samsung RU7170 im Vorjahr auf den Markt kam, lag die UVP bei 2.099 Euro. Saturn verkauft das Gerät aktuell normalerweise um 1.099 Euro. Doch derzeit (bis 10. März 2020) gibt es einen zusätzlichen Sofortrabatt/Premiumbonus von 100 Euro (online und in der Filiale), wodurch der Preis auf 999 Euro sinkt. Damit bleibt auch dieser große 4K-Fernseher unter der 1.000-Euro-Marke und bietet somit ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Fazit

Wer derzeit auf der Suche nach einem großen Fernseher mit ordentlicher Ausstattung zu einem überschaubaren Preis ist, fährt also bei beiden Angeboten gut. Für Hofer sprechen der günstigere Preis und die Gratislieferung, für Saturn der Markenname und HDR 10+.

