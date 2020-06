"The Frame" ist in Österreich ab sofort in weiteren Varianten in den Handel.

Samsung erweitert das Angebot bei seinem Edel-Fernseher „ The Frame “ (deutsch: Rahmen). Ab sofort sind weitere Zollgrößen des Lifestyle TV-Geräts in Österreich verfügbar. Allen gemein ist das nach wie vor geniale Konzept: Mit seinem speziellen Design lässt sich das Gerät als Fernseher oder auch als gerahmtes Wandbild nutzen. Damit legte Samsung sogar Besucher der Wiener Albertina rein . >>>Nachlesen: Samsung "fälschte" Gemälde in der Albertina Zwei neue Größen Konkret wird The Frame in Österreich mit dem neuen 32-Zoll-Modell (80 cm) und dem 75-Zoll-Modell (189 cm) ergänzt. Die bisher bestehenden Bildschirmgrößen (43’’, 50’’, 55’’, 65’’) bleiben unverändert im Programm. Eingeschaltet bietet das Gerät sämtliche Funktionen und die Bildqualität eines 4K-QLED Smart-TVs, ausgeschaltet präsentiert sich der Fernseher hingegen als dekoratives Wandbild. Wird der Raum betreten, reagiert The Frame dank eines Bewegungssensors und lässt auf dem schwarzen Bildschirm ein Kunstwerk nach Wahl erscheinen. Riesige Auswahl Im eigens gelaunchten Art Store ist eine Auswahl von über 1.200 Kunstwerken aus bekannten Museen, Galerien und Bildagenturen weltweit verfügbar. Diese können sich die Besitzer herunterladen. Mit der neuen Auto Kurationsfunktion von The Frame werden Kunstwerke basierend auf dem Nutzerverhalten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz vorgeschlagen. Diese sollen dem individuellen Geschmack des Besitzers entsprechen. >>>Nachlesen: Das sind Samsungs Top-Fernseher für 2020 Besonderheiten der neuen Modelle Mit dem neuen 75-Zoll-Modell können auch große Gemälde (und bildgewaltige Filme) entsprechend dargestellt werden. Eine Besonderheit des 32-Zoll-Modell ist, dass es sich auch im Hochformat anbringen lässt. Das 32-Zoll-Modell kann entweder mit Wandmontage, am Standfuß oder an die Wand gelehnt positioniert werden. Zusätzlich zu den Farben Beige, Braun, Weiß und Schwarz sind die magnetischen Wechselrahmen für den 32 Zoll The Frame in den Sonderfarben Natural Pink, Lemon und Platinum erhältlich. © Samsung Verfügbarkeiten und Preise Das erweiterte Modellengebot von The Frame ist ab sofort im österreichischen Handel erhältlich. Dank der neuen Einstiegsgröße wird der Edel-Fernseher auch für kleine Budgets erschwinglich. Die Preise (UVP) sehen wie folgt aus: 32 Zoll (80 cm) 499 Euro 43 Zoll (108 cm) 1.199 Euro 50 Zoll (125 cm) 1.399 Euro 55 Zoll (138 cm) 1.599 Euro 65 Zoll (163 cm) 2.199 Euro 75 Zoll (189 cm) 3.499 Euro