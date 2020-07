PS5-Entscheidung lässt Fans jubeln

Sony reagiert auf den enormen Ansturm und erfreut damit die potenziellen Käufer.

Gute Nachrichten für Fans der PlayStation 5: Möglicherweise werden die Wartezeiten nach dem Verkaufsstart doch nicht so lange wie von vielen befürchtet. Sony rechnet nämlich mittlerweile mit einem großen Ansturm und soll deshalb die Produktion der neuen Top-Konsole massiv hochgefahren haben.

Sony verdoppelt Produktion der PS5

Laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftsseite Nikkei will der Konzern bis März 2021 neun Millionen PS5 produzieren. Bloomberg geht im selben Zeitraum sogar von 10 Millionen produzierten Konsolen aus. Im Frühjahr hat es noch geheißen, dass Sony bis März „nur“ fünf bis sechs Millionen PlayStation 5 auf den Markt bringen möchte. Wenn sich die Informationen bewahrheiten, wird die Produktion hingegen fast verdoppelt.

Verfügbarkeit

Sony bietet die PlayStation 5 in zwei Versionen an – mit und ohne Disc-Laufwerk. Den genauen Marktstart und die Preise wurden nach wie vor nicht verraten. Laut diversen Leaks soll die neue Konsole in Europa am 20. November 2020 in den Handel kommen und rund 500 Euro kosten.

