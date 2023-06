Am Montag kam es in Österreich und weiteren Ländern zu Problemen bei Zahlungen mit Bankomat- und Kreditkarten.

Vor allem Karten von Mastercard waren betroffen, entsprechende Meldungen gab es neben Österreich auch aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Es dürfte sich um eine weltweite Störung gehandelt haben. In den sozialen Medien berichteten jedenfalls unzählige Nutzer, dass sie Einkäufe nicht mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlen konnten und auf Bargeld zurückgreifen mussten.

Die Probleme traten unabhängig davon auf, bei welcher Bank man Kunde ist. Wiewohl es in erster Linie mit Mastercard Probleme gab, wurden etwa auch auf der Meldeplattform allestoerungen.at ein Anstieg an Ausfälle mit Visa verzeichnet.

Bei Mastercard sei man der Ursache aber mittlerweile auf den Grund gegangen, hieß es am Montagabend im ORF in der "ZiB2". Ein Fehler in der Netzwerkkonfiguration habe die Dienste beeinträchtigt.