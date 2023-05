Wie man beim Einkauf auf Amazon Geld spart

Für viele heißt es aktuell sparen und verzichten. Wie eine aktuelle Studie von marketagent aufzeigt, lassen sich die Österreicher das Shoppen aber nicht vermiesen, sie werden zu kreativen Schnäppchen-Jägern.

Jede Generation hat dabei ihre unterschiedliche Strategie entwickelt, um beim Einkaufen weniger auszugeben. Während ältere Generationen eher Preisvergleiche anstellen, warten die Generation Z und Millenials auf Sales-Events, wie den Prime Day. Die Jungen stürzen sich auf gebrauchte und wiederaufbereitete Produkte. Wie gut, dass Amazon zu all diesen Bedürfnissen Lösungen hat.

Die besten Tipps, wie man beim Einkauf bei Amazon Geld spart, findet man hier:



Umwelt und Geldbörserl schonen: Amazon Warehouse und Amazon Renewed

Gebrauchte, wieder aufbereitete Produkte shoppen und bis zu 80% sparen bei Amazon Warehouse und Amazon Renewed .

Denn auch was geöffnet oder gebraucht ist, kann noch funktionstüchtig sein – oder wieder versendet werden. Solche Produkte, die man über das Programm Amazon Warehouse findet, wurden vorher gründlich geprüft. Dort findet man eine Beschreibung des Zustands für jeden Artikel. Über zwei Drittel der Produkte sind neuwertig oder in einem sehr guten Zustand. Amazon Warehouse bietet alle Vorteile, die man von Amazon kennt – also zum Beispiel dem Kundenservice und dem kostenlosen Premium-Versand mit Amazon Prime. Zusätzlich zu Amazon Warehouse findet man bei Amazon Renewed vergünstigte Waren. Hier kann man gebrauchte und generalüberholte Produkte kaufen, die getestet und zertifiziert wurden und mit einer zusätzlichen 1-Jahres-Garantie ausgestattet sind.



Stöbern im Sterne Shop

Erst Ende April wurde der Amazon „Sterne Shop“ gelauncht. Das ist ein kuratierter „shop in shop“ bei dem die Produkte mit den besten Produktbewertungen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis vorgestellt werden.

Warten auf den Prime Day und Blitzangebote nutzen

Das jährliche Highlight für viele ist der Prime Day. Prime Day ist der Deal-Event von Amazon, bei dem Prime-Mitgliedern exklusiv tausende Angebote von Top-Marken und auch kleinen lokalen Unternehmen anbieten. Auch außerhalb des Prime Days erhalten Prime-Mitglieder jeden Tag 30 Minuten früheren Zugriff auf Blitzangebote und Preisvorteile.

Amazon Abos nutzen – im Abo billiger

Wer das gleiche Produkt regelmäßig braucht, sollte zB bei Kontaktlinsen, Druckerpapier, Haushaltsmitteln….auf Abos setzen

Unter Amazon Coupons findet man alle aktuellen Gutscheine.

Zusätzlich kann sich mitunter auch die Suche nach Rabattgutscheinen im Netz lohnen.

Amazon Prime gratis testen (und wieder kündigen)

Ein gefinkelter Trick ist natürlich, in den Genuss von Prime-Vorteilen – wie kostenlosem Premium-Versand oder Premiumzugang zu Blitzangeboten zu kommen, ohne dafür zu bezahlen. Prime-Mitglieder profitieren nicht nur von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie der Möglichkeit, ihre Amazon Pakete kostenlos über den Amazon Hub abzuholen und zurückzusenden – ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. Zu den Vorteilen zählen auch unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzter Zugriff auf über 100 Millionen Songs mit Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten.