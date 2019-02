Der beste WhatsApp-Trick aller Zeiten

Mit der Möglichkeit verschickte Nachrichten nachträglich zu löschen, ist WhatsApp vor einiger Zeit einem großen Wunsch der Nutzer nachgekommen. Mit der Funktion können – wenn man die zeitliche Frist einhält - bereits verschickte Nachrichten zurückgeholt werden. Beim Empfänger taucht dann nur der Hinweis „Diese Nachricht wurde gelöscht“ auf. Den eigentlichen Inhalt kann er aber nicht sehen. Das kann die User durchaus vor peinlichen Situationen schützen. Doch es gibt einen genialen Trick, mit dem man die gelöschten Nachrichten doch sehen kann.

Geheimes Nachrichtenprotokoll

Derzeit funktioniert das aber nur mit Android-Smartphones. Denn in Googles mobilem Betriebssystem werden alle Mitteilungen, die auf dem Handy eingehen, automatisch gespeichert. Das trifft auch auf jene zu, die nachträglich gelöscht wurden. Die Nachrichten werden dabei in einem geheimen Protokoll gespeichert, auf das man jedoch zugreifen kann. Das funktioniert sogar ziemlich einfach.

Notif Log bringt gelöschte Nachrichten (links) zum Vorschein (rechts).

"Notif Log" gibt Einblick

Alles was man dafür braucht, ist die Gratis-App „Notif Log notification history“. Sobald man diese installiert und der App den Zugriff auf Benachrichtigungen erlaubt hat, kann man die gesamte Benachrichtigungshistorie des eigenen Android-Smartphones einsehen. In der Liste tauchen auch die gelöschten WhatsApp-Nachrichten auf. Statt dem Eintrag „Diese Nachricht wurde gelöscht“ sieht man, was der Absender ursprünglich geschrieben hat.

