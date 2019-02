Diese 59 neuen Emojis kommen 2019

Die von zahlreichen Smartphone-Usern mit Spannung erwartete Entscheidung ist gefallen: Das Unicode Konsortium hat am Mittwoch die Liste mit den diesjährigen Emoji-Neuzugängen veröffentlicht. Insgesamt wurden 59 neue Symbole, Figuren, Icons, Zeichen, etc. ausgewählt. Rechnet man die diversen Abwandlungen bzw. Variationen (männlich/weiblich, Hautfarben, etc.) hinzu, dürfen sich die Nutzer sogar auf 230 neue Emojis freuen.

Neuheiten für alle Bereiche

In einem von Emojipedia veröffentlichten Video sind alle Neuzugänge zu sehen. Besonders beliebt dürften einmal mehr neue Tiere wie Flamingo, Faultier, Orangutans oder Otter werden. Mit Blindenhund, Rollstuhl, Prothesen (für Arme und Beine), Hörgerät oder Gehstock wird auch auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen mehr Rücksicht genommen. Zu den neuen Lebensmitteln zählen u.a. Falafel, Knoblauch, Zwiebel, Butter und Waffeln. Auch Hindu-Tempel, Jojo, Pflaster und Rasiermesser sind erstmals mit dabei.

Bei den Darstellungen von Personen gibt es ebenfalls neue Möglichkeiten. So gibt es in Zukunft auch Emojis, die händchenhaltende Paare (Männer und Frauen) in unterschiedlichen Hautfarben darstellen. Darüber hinaus hat sich das Unicode Konsortium für neue Farben bei Kreisen und Vierecken entschieden. Die Farbpalette bei den Herzen wurde um Weiß und Braun erweitert.

Verfügbarkeit

Da die neue Emoji-Liste nun fixiert ist, können die Anbieter damit beginnen, diese in ihre Systeme zu integrieren. Bei iOS und Android starten sie meistens bei der Einführung der neuen mobilen Betriebssysteme (iOS 13 und Android 10 „Q“) im Herbst. Auch Facebook, WhatsApp, Samsung und Co. führen die neuen Emojis wahrscheinlich im dritten Quartal ein. Die Vorgaben des Unicode Konsortiums sind nicht bindend. Die Anbieter können die neuen Emojis an ihre jeweilige Plattform anpassen. Eindeutig erkennbar müssen sie dabei aber schon bleiben.

Alle neuen 2019er-Emojis im Überblick

© Emojipedia