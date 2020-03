Diesen neuen WhatsApp-Trick kennt fast niemand

Bei dem Messenger-Dienst lassen sich Nachrichten auch per Umweg verschicken.

Bei WhatsApp gibt es zwar die Möglichkeit, seinen „Zuletzt online“-Status zu verbergen, doch wenn man gerade online ist und eine Nachricht verfasst, wird das den übrigen Kontakten stets angezeigt. Dank eines Tricks lässt sich diese Info jedoch komplett. Das funktioniert sogar dann, wenn man den "Zuletzt online" Status anderen Kontakten mitteilt. Auf modernen Android-Smartphones braucht man dafür nicht einmal eine eigene App.

>>>Nachlesen: WhatsApp: Neuer Trick bei blauen Häkchen

WhatsApp via Google Assistant

WhatsApp-Nachrichten lassen sich nämlich auch über den Google Assistant verschicken. Dabei muss man die App gar nicht öffnen. Nutzer müssen den smarten Helfer nur mit „Ok Google“ aktivieren und den Satz „Schreibe eine WhatsApp“ oder „Schreibe eine WhatsApp an ‚Kontakt XY‘“ sagen. Dann öffnet sich direkt in der Google Suche das Eingabefeld. Hier muss man nur noch den gewünschten Kontakt auswählen (sollte das nicht direkt erfolgt sein) und die Nachricht verfassen (per Spracheingabe oder Tastatur). Klickt man dann auf noch auf den Senden-Pfeil, wird die Nachricht an den Empfänger verschickt, ohne dass in der App der „Online“-Status angezeigt wird. Zudem wird dabei der „Zuletzt-online“-Status nicht aktualisiert (sollte man die Funktion aktiviert haben).

© oe24.at/digital

Funktioniert, ohne App zu öffnen

Der Google Assistant greift nämlich auf eine eigene Schnittstelle zu, die unabhängig davon funktioniert, ob WhatsApp gerade geöffnet ist oder nicht. Ist die App beim Verfassen der Nachricht geschlossen, wird der Online-Status auch dann nicht aktualisiert, wenn man die Anzeige für "Jeden" oder "Meine Kontakte" als sichtbar eingestellt hat.

>>>Nachlesen: WhatsApp bringt Dark Mode für Web-Version

>>>Nachlesen: WhatsApp sammelt Daten auch nach Konto-Löschung

>>>Nachlesen: Sind auch Ihre WhatsApp-Chats online einsehbar?