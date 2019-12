Google startet einen WhatsApp-Killer

Dieses Mal sind die Erfolgsaussichten deutlich besser als bei den bisherigen Versuchen.

Bisher ist Google mit seinen eigenen Messenger-Diensten kläglich gescheitert. Doch nun startet der IT-Riese einen neuen Anlauf gegen WhatsApp & Co. Und dieses Mal könnte es mit einem Erfolg tatsächlich klappen. Die neuen Messenger-Funktionen werden nämlich in eine der beliebtesten Google Apps überhaupt integriert. Diese ist nicht nur für Android-Smartphones sondern auch für iPhones und als Web-Version erhältlich.

>>>Nachlesen: Google Maps mit neuer Top-Funktion

Google Photos bekommt Messenger-Funktion

Konkret handelt es sich dabei um Google Photos. Die Anwendung für Fotos und Videos ist auf mehreren hundert Millionen Smartphones installiert und erfreut sich aufgrund der vielen Funktionen, die mit Android 10 noch einmal deutlich ausgebaut wurden, enormer Beliebtheit. Nun kommt ein neues Feature hinzu. Laut einem Blogeintrag von Google-Photos-Chef Janvi Shah können die Nutzer über die App bald chatten. Die privaten Konversationen erfolgen über eine neu integrierte Messenger-Funktion. User können auf Inhalte (Fotos oder Videos) reagieren und direkt miteinander schreiben.

© Google

Private Chats ohne Umweg

Bisher konnten Alben, Fotos oder Videos bei Google Photos lediglich an andere Nutzer freigegeben werden. Diese wurden per SMS oder E-Mail darüber informiert und konnten auch nur per SMS oder E-Mail auf die Inhalte reagieren. Die neue Funktion ermöglicht hingegen private Chats direkt in der App. So erspart man sich den lästigen Umweg und schließt somit zu anderen Messenger-Diensten auf. Bei WhatsApp werden ja ebenfalls Tag für Tag zig Millionen Fotos und Videos verschickt. Wer zu den via Google Photos verschickten Inhalten nicht unbedingt seinen Senf dazu geben, aber dennoch darauf reagieren möchte, kann die Fotos, Videos oder Alben auch einfach mit einem Like versehen.

© Google

Fazit

Ob Google Photos mit der neuen Funktion tatsächlich zum WhatsApp-Killer wird, ist fraglich. Dennoch stehen die Chancen gut, dass das Feature von vielen Nutzern verwendet wird. Die Fotos, Videos oder Alben direkt an einen Kontakt zu schicken und sich mit diesem dann darüber auszutauschen, ist ja wirklich praktisch. Und da Google Photos extrem weit verbreitet ist, erreicht die App vom Start weg eine extrem große Nutzerzahl. Deshalb ist die Messenger-Integration deutlich sinnvoller, als der Start eines eigenständigen WhatsApp-Gegners. Denn diesen müsste man erst wieder installieren, was für die meisten WhatsApp-Nutzer wohl zu umständlich wäre und somit keinen Sinn ergeben würde.

>>>Nachlesen: Android 10 ist da: Top-Neuerungen im Überblick

Verfügbarkeit

Laut Janvi Shah wird die neue Messenger-Funktion für Google Photos bereits in den kommenden Wochen ausgerollt. Sie soll vom Start weg für Android, iOS und die Web-Version von Google Photos verfügbar sein. Letztere ist dann auch gleich ein passender Gegner für WhatsApp Web.

>>>Nachlesen: Googles smarter Display-Lautsprecher im Test