Endlich hat der Messenger-Dienst den dunklen Modus für iOS und Android freigeschaltet.

Jetzt hat das Warten ein Ende: WhatsApp hat in der Nacht auf Mittwoch endlich mitgeteilt, dass der lange erwartete Dark Mode endlich verfügbar ist. Konkret wird der dunkle Modus mit dem neuesten Update eingeführt. Eine Einschränkung gibt es jedoch: Die Smartphones der Nutzer müssen beim Betriebssystem am aktuellsten Stand sein. Apple-Geräte müssen mit iOS 13 laufen, bei Android-Handys gilt Android 10 als Voraussetzung. Wer diese Bedingung erfüllt und das neueste WhatsApp-Update installiert, kann den Dark Mode in den Systemeinstellungen aktivieren. Dann erkennt WhatsApp automatisch, ob der Nutzer den systemweiten Dark Mode aktiviert hat. Ist das der Fall, wird die gewählte Einstellung von dem Messenger-Dienst automatisch übernommen.

>>>Nachlesen: Diesen neuen WhatsApp-Trick kennt fast niemand

Auch für ältere Android-Versionen

Für Besitzer eines Smartphones, das mit Android 9 (oder älter) läuft, gibt es jedoch eine gute Nachricht. Denn auch sie können den dunklen Modus aktivieren. Hier funktioniert das aber nicht über die Systemeinstellungen, sondern direkt in WhatsApp: Einstellungen > Chats > Design. Hier gibt es einen eigenen Menüpunkt mit den Auswahlmöglichkeiten „Hell“ oder „Dunkel“.

© Screenshot oe24.at/digital

Zwei Vorteile

Bei Android 9 wird der Dark Mode wird bei WhatsApp in den Chat-Einstellungen aktiviert.

Laut der offiziellen WhatsApp-Ankündigung sorgt der dunkle Modus für einen völlig neuen Look. Bei Smartphones mit OLED-Displays verlängert sich zudem die Laufzeit, weil der Dark Mode hier weniger Energie verbraucht. Zudem rückt der Messenger-Dienst den Gesundheitsaspekt in den Fokus. Mit dem Dark Mode lasse sich die Augenbelastung in dunklen Umgebungen stark reduzieren. Diesbezüglich hat WhatsApp auch ein witziges Video veröffentlicht:

Video zum Thema: WhatsApp: Dark Mode ist endlich da Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Bei der Wahl der Farben wollten die Entwickler laut eigenen Angaben die Belastung für die Augen minimieren und Farben verwenden, die sich näher am Systemstandard von iPhones bzw. Android-Geräten orientieren. Wir finden, das die dunkle Ansicht durchaus gelungen ist. Die weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist gut lesbar und auch die Emojis fügen sich passend in die Anzeige ein.

Verfügbarkeit

WhatsApp hofft, dass den Nutzern der Dark Mode gefällt. Laut der Ankündigung wird er in den kommenden Tagen in der neuesten WhatsApp Version eingeführt. Bis er bei allen Nutzern angekommen ist, wird es also noch etwas dauern. Bis zum Ende der Woche sollte es aber soweit sein. Zuletzt wurde bekannt, dass WhatsApp den dunklen Modus nicht nur auf Smartphones, sondern auch bei der Desktop-Variante einführen will.

>>>Nachlesen: WhatsApp bringt Dark Mode für Web-Version

>>>Nachlesen: WhatsApp wird auch am iPhone schwarz

>>>Nachlesen: WhatsApp: So aktiviert man den Dark Mode