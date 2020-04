Harte Maßnahme des Messenger-Dienstes zeigt die gewünschte Wirkung.

Aufgrund der Coronavirus-Krise hat WhatsApp bereits mehrere Neuerungen eingeführt. So wurden unter anderem ein eigenes Sticker-Set veröffentlicht , die Videoanruf-Funktion ausgebaut und das Weiterleiten von Nachrichten eingeschränkt . Letzteres sollte dazu führen, dass die Verbreitung falscher Informationen über COVID-19 gebremst werden.

Um 70 Prozent eingebrochen

Wie sich nun zeigt, scheint diese Maßnahme tatsächlich zu greifen. In einem Interview mit dem indischen Business Standard gab ein WhatsApp-Manager an, dass die Weiterleitung von massenhaft weitergeleiteten Nachrichten seit der neuen Einschränkung regelrecht eingebrochen sei. Konkret soll der Rückgang satte 70 Prozent betragen.

Aus 5 mach 1

WhatsApp hat die Beschränkung am 7. April 2020 eingeführt. Seither können bei dem Messenger-Dienst Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden. Davor war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

