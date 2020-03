WhatsApp: "Magische" Nachrichten bald verfügbar

Selbstzerstörungsmodus hat eine wichtige Entwicklungshürde übersprungen.

Bei den selbstzerstörenden Nachrichten hinkt WhatsApp anderen Messenger-Diensten und E-Mail-Programmen einmal mehr hinterher. Seit dem Vorjahr arbeitet die Facebook-Tochter jedoch mit Hochdruck an dieser neuen Funktionen. Einige Nutzer der Beta-Version von WhatsApp bereits seit Monaten Nachrichten versenden , die sich nach einer bestimmten Zeit von selbst löschen. Bald dürfte diese Möglichkeit allen Usern zur Verfügung stehen.

Testfeld ausgeweitet

Laut den WhatsApp-Experten von WABetaInfo hat die Entwicklung nun eine wichtige Hürde genommen und das Testfeld wurde massiv erweitert. Konkret ist sie nun in den Android-Beta-Versionen 2.20.83 und 2.20.84 enthalten. Die „Selbstzerstörung“ der Nachrichten funktioniert in Einzelchats und in Gruppenchats. Bei Letzteren kann die Funktion offenbar aber nur vom Administrator genutzt werden. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, soll das Feature ausgerollt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass es dieses Mal nicht so lange dauert wie bei der Einführung des Dark Mode .

Mehrere Zeitspannen

Die Nutzer haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten, mit denen sie bestimmen können, wann sich die Nachrichten selbst löschen sollen. Konkret stehen folgende Optionen zur Wahl: eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr: Die kürzest mögliche Zeitspanne ist also deutlich länger als etwa bei Snapchat. Hier kann man einstellen, dass eine Nachricht binnen weniger Sekunde verschwindet.

Um eine Nachricht, die sich von selbst löscht zu verschicken, muss man die Funktion "Delete Messages" in den Einstellungen aktivieren. Dann öffnet sich im Chat das Menü mit den auswählbaren Zeitspannen, sobald man die Nachricht vor dem Absenden markiert.

