WhatsApp startet neue Top-Funktion für Chats

Nutzer des Messenger-Dienstes können ihre Chats ordentlich aufpeppen.

Statische Sticker kann man bei WhatsApp bereits seit einiger Zeit verschicken. Und diese Funktion kommt bei den Nutzern auch bestens an. Täglich werden Millionen von Stickern über den Messenger-Dienst verschickt. Nun gibt es eine gute Nachricht, für alle Sticker-Fans. Sie können schon bald auch animierte Sticker versenden.

>>>Nachlesen: WhatsApp: So trickst man die grauen Häkchen aus

Animierte Sticker

So berichtet Android Police, dass die aktuellen WhatsApp Beta-Versionen von Android (2.20.194.7) und iOS (2.20.70.26) die neue Top-Funktion bereits integriert haben. In der finalen Version sollen die animierten Sticker versendet, empfangen, importiert und heruntergeladen werden können.

In den WhatsApp-Chats führen die Sticker ihren Bewegungsablauf einmal automatisch vor. Will der Empfänger die Animation erneut sehen, muss er nur kurz nach oben oder nach unten scrollen:

Verfügbarkeit

Wann die animierten Sticker in die finalen WhatsApp-Versionen von Android und iOS Einzug halten werden, steht noch nicht fest. Da sie es aber bereits in die öffentlichen Betas geschafft haben, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Ein Start in den kommenden Wochen scheint durchaus realistisch.

>>>Nachlesen: WhatsApp bekommt 5 neue Top-Funktionen

Verzahnung mit Facebook

Die nun in den Beta-Versionen entdeckte Neuheit, könnte ein weiterer Hinweis auf die baldige Verzahnung von Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram sein. Denn im Messenger-Dienst von Facebook sind die animierten Sticker – exakt in dieser Form - schon seit einiger Zeit verfügbar. Konzern-Chef Mark Zuckerberg will seine drei Erfolgs-Apps auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen (Stichwort " Whatstabook "). Deshalb dürften die animierten Sticker in absehbarer Zeit auch auf Instagram Einzug halten – und zwar in den Direkt-Nachrichten.

>>>Nachlesen: Facebook verzahnt WhatsApp mit Instagram