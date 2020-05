WhatsApp wird mit Rooms verschmolzen

Damit wird der Messenger-Dienst zum echten Gegner für Skype, Meets, Zoom & Co.

Zuletzt hat WhatsApp bei seiner Android- und iOS-Version die Anruffunktion massiv ausgebaut . Mittlerweile können hier bis zu acht Teilnehmer an Gruppen- oder Videoanrufen teilnehmen. Doch im Vergleich zu Desktop-Konkurrenten ist das noch immer wenig. Deshalb erleben in Zeiten von Homeoffice Gegner wie der Aufsteiger Zoom , Google Meets , Microsoft Teams oder Skype einen wahren Höhenflug. Das will WhatsApp-Mutter Facebook nun ändern.

Direkter Zugang zu Rooms

Wie WABetaInfo berichtet, wird die Web-Version von WhatsApp nämlich mit Rooms verschmolzen. Facebook hatte sein neues Videokonferenz-Tool Rooms erst im April vorgestellt. Nutzer sollen auf dieses schon bald auch direkt über WhatsApp Zugriff bekommen. Damit führt das Online-Netzwerk seinen Plan, die unterschiedlichen Apps und Dienste stärker miteinander zu verzahnen, konsequent fort. Bei Rooms können bis zu 50 Teilnehmer an einer Videokonferenz teilnehmen.

Auch ohne Facebook-Account

Laut dem Bericht funktioniert Rooms auch nach der Verschmelzung mit WhatsApp weiterhin unabhängig. Ein Facebook-Account ist für die Verwendung also keine Pflicht. Bei der Webversion von WhatsApp soll es neben eigenständigen Einladungen aber auch direkten Zugang zur Rooms-Version auf dem Facebook Messenger geben. Das Update soll bereits in Kürze ausgerollt werden.

