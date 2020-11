Coole Snapchat-Funktion gegen Corona-Frust

Populäre Foto-App bringt Feature, um der Pandemie zu entfliehen.

Mittlerweile begleitet uns die Coronavirus-Pandemie seit über einem halben Jahr und beeinflusst dabei massiv unser Alltagsleben. Kein Wunder, dass viele das „C“-Wort nicht mehr hören können. Da wäre es doch schön, wenn man 2020 einfach hinter sich lassen und in die Zukunft reisen könnte. Genau diesen Wunsch will Snapchat nun erfüllen. Zwar funktioniert das Ganze nur virtuell, aber dennoch ist es eine nette Idee.

>>>Nachlesen: Snapchat bekommt Augmented-Reality-Funktionen

AR-Zeitkapsel

Die Foto-App macht sich dabei die vor einigen Wochen eingeführten Augmented Reality (AR) Funktionen zunutze. Konkret hat Snapchat eine AR-Anwendung entwickelt, die Freunde gemeinsam in eine virtuelle Zeitkapsel setzt. Die neue „Friendship Time Capsule Lens“ soll es Freunden ermöglichen, auch aus der Ferne gemeinsame Erinnerungen mittels Augmented Reality zu kreieren. Weiter bietet sich das Feature an, um nach längerer Zeit wieder einmal Kontakt zu alten Freunden aufzunehmen.

© Snapchat

So funktioniert´s:

Das sogenannte Snappable lädt Nutzer dazu ein, ein Selfie aufzunehmen und dieses an einen Freund zu senden, der dann dasselbe tut. Anschließend wird Künstliche Intelligenz (KI) genutzt, um die Freunde auf eine gemeinsame Zeitreise in die Zukunft zu schicken und einen Schnappschuss ihrer Freundschaft in diversen Szenarien zu ermöglichen.

Um die neue Funktion zu nutzen, müssen Nutzer die Snapchat-Kamera öffnen und im Lens Karussell The Friendship Time Capsule auswählen.



auswählen. Nun muss man nur noch ein Selfie aufnehmen, ein Jahr auswählen und dann an den ausgewählten Freund senden.



Wenn der Freund dasselbe wiederholt, setzt das Feature beide zusammen in eine Reihe von Szenarien von heute bis 2120 ein (inklusive eines Besuchs auf dem Mondes und dem Mars).



Die neue Funktion verwendet KI, um die Freunde altern zu lassen, je nachdem welches Jahr ausgewählt wurde.

Code zur Freischaltung

Sollte die Lens nicht im Karussell zu finden sein, mit der Snapchat-Kamera über den folgenden Snapcode scannen und mit dem Finger darauf halten. Dann sollte die Lens freigeschaltet werden.