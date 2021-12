× Diese geheime Android-Funktion sollte jeder kennen

Wer dieses praktische Feature kennt, wird es künftig immer aktiviert lassen.

Es dürfte wohl schon so gut wie jedem Smartphone-Besitzer einmal passiert sein, dass er vergessen hat, sein Handy auf lautlos zu stellen, und dann in einer besonders unpassenden Situation (Meeting, Kirche, romantisches Dinner, etc.) angerufen wurde. Die einzige Möglichkeit den Schaden halbwegs in Grenzen zu halten, besteht darin, das Smartphone so schnell wie möglich stumm zu schalten.

Klingelton blitzschnell stummschalten

Apple hat dafür in den iPhones sogar einen eigenen Schalter integriert, mit dem man das läutende Handy blitzschnell zum Schweigen bringen kann. Bei Android -Geräten gibt es eine noch praktischere Funktion. Hier muss man nämlich erst gar nicht nach dem Schalter suchen. Es reicht aus, das Smartphone einfach umzudrehen – also mit dem Display nach unten auf den Tisch zu legen. Doch diese Funktion muss man nicht nur kennen, sondern auch aktivieren. Und dafür sind mehrere Schritte notwendig.

So aktiviert man die Funktion

Konkret findet man das praktische Feature unter

> Einstellungen

> Bedienungshilfen

> Verknüpfungen & Gesten

> Stummschalten/Lautstärkereduzierung.

Aktiviert man hier die Option „Klingelton stummschalten“, hört das Smartphone zu klingeln auf, sobald man es mit dem Display nach unten auf eine Oberfläche legt.