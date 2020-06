Auf diese Top-Features dürfen sich iPhone-Nutzer so richtig freuen.

Bei der Keynote zum Auftakt der WWDC hat Apple ein echtes Neuheiten-Feuerwerk gezündet . Für iPhone-Nutzer stand dabei vor allem die neue iOS-Version im Mittelpunkt. Diese bietet, wie berichtet, eine ganze Reihe an neuen Funktionen. Wir zeigen nun die besten Features von iOS 14.

>>>Nachlesen: iPhone wird zum Autoschlüssel & eigene Chips für Macs

Top-Funktionen von iOS 14

Auf diese können sich iPhone-Nutzer so richtig freuen. Zunächst ist aber noch etwas Geduld angesagt. Denn die finale Version von iOS 14 wird erst im Herbst – nach der Präsentation der iPhone-12-Modelle – veröffentlicht.

Widgets: Apple gibt iPhone-Nutzern mit iOS 14 erstmals seit der Markteinführung 2007 die Möglichkeit, ihren Start-Bildschirm mit zusätzlichen Funktionen umzugestalten. Neben den gewohnten App-Symbolen wird man dort auch größere sogenannte Widgets platzieren können, in denen einige Informationen aus einigen Anwendungen angezeigt werden können - zum Beispiel News, Wetter oder Navigation.

Ordner/Cluster: Zudem lassen sich Apps nun in eine Art Cluster (App Library) zusammenfassen. Hier kann man beispielsweise vier Apps in einen Ordner packen. Die Symbole werden dann nur noch ganz klein angezeigt. Um eine der Anwendungen zu öffnen, muss man zunächst den gewünschten Ordner auswählen. So haben deutlich mehr Apps auf einer Seite (Screen) Platz.

Siri: Mit dem neuen mobilen Betriebssystem wagt Apple auch etwas mehr direkte Konkurrenz mit Google. Die Sprachassistentin soll mehr Wissensfragen als bisher beantworten können. Ebenfalls neu: Siri kommt in iOS 14 als Pop-up unten am Bildschirm.

Übersetzer: Dank iOS 14 bekommen die iPhones eine eigene Übersetzungs-App – ähnlich wie Google Translate. Zum Start gibt es elf Sprachen, darunter auch Deutsch. Dabei gibt es auch einen Konversationsmodus, bei dem zwei Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, hin und her übersetzen können.

Bild-in-Bild-Modus: Weiters bekommt das iPhone den vom iPad bekannten Bild-in-Bild-Modus für Video und FaceTime-Anrufe. Dabei läuft das Video inklusive Ton weiter, während man andere Funktionen verwendet.

CarKey: Zunächst beim facegelifteten BMW 5er – inklusive „neuem“ M5 - wird man das iPhone auch als Autoschlüssel nutzen können. Dafür kommt der NFC-Funkchip zum Einsatz, der auch beim kontaktlosen Bezahlen genutzt wird. Zum Aufsperren muss man das Smartphone lediglich zum Türgriff halten. Will man das Auto auch per iPhone starten, muss es in der induktiven Ladeschale liegen. Der digitale Schlüssel zu einem Auto kann auch über Apples Chatdienst iMessage an andere weitergeschickt werden, mit Einschränkungen der Gültigkeit und einzelner Funktionen. Die Autoschlüssel-Funktion soll auch für das aktuelle iOS 13 freigeschaltet werden.

© Apple

Maps: Der Kartendienst Apple Maps bekommt bei iOS 14 ebenfalls ein großes Update. Von den meisten profitieren zunächst jedoch nur amerikanische Nutzer. Sie bekommen u.a. deutlich mehr 360-Grad-Ansichten von Städten - ähnlich wie bei Google Street View. Zudem hat Apple die Navigationsfunktion (Auto & Fahrrad) verbessert, die Infos zu Öffis ausgebaut und Maps um zusätzliche Ortsdaten erweitert.

iMessage: Die Nachrichten-App bekommt mit iOS 14 ebenfalls ein Update. Hier gibt es in iOS 14 einen Gruppenmodus und neue Memojis. Außerdem kann Siri künftig auch Audionachrichten verschicken. Das ist ein Angriff auf WhatsApp & Co.