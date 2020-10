WhatsApp: Neue Top-Funktion jetzt auch für Android

Einige Wochen nach dem iPhone sind nun endlich auch Smartphones mit dem Google-Betriebssystem an der Reihe.

Anfang September hat WhatsApp auf iPhones eine neue Suchfunktion eingeführt . Nun hat der Messenger-Dienst damit begonnen, das neue Feature auch für seine Android-Version auszurollen. Damit können Nutzer nun auch auf Smartphones, die mit dem Google-Betriebssystem laufen, die Suchoptionen nach Inhaltstyp und Absender filtern.

Neue TopSuchfunktion

Im Chat-Reiter oder direkt in einem Chat kann man nun auch nach verschiedenen Dateitypen suchen. Bisher gestaltete sich die Suche nach bestimmten Medien in WhatsApp-Chats ziemlich kompliziert. Wer schon einmal nach einem lustigen Foto, das er vor rund drei Wochen von irgendeinem Kontakt bekommen hat, gesucht hat, weiß wovon wir sprechen. Das war bisher eine fast unlösbare oder zumindest extrem zeitaufwendige Angelegenheit.

Doch damit ist nun auch bei Android Schluss. So lässt sich die Suche nun nach folgenden Dateien filtern: Fotos, GIFs, Links, Videos, Dokumente und Audio. Wählt man eine dieser Kategorien, werden die passenden Inhalte wie etwa GIFs, chronologisch aufgelistet angezeigt. So hat man sofort einen Überblick über die gewünschten Dateien. Da die Auflistung in Monate unterteilt ist, findet man so auch ältere Inhalte wie z.B. ein bestimmtes GIF, das man im Februar bekommen hat, sehr schnell.

WhatsApp erlaubt weitere Verfeinerung

Sollten die jeweiligen Dateien auch noch mit einem aussagekräftigen Namen versehen sein, kann man die Suche noch weiter eingrenzen. So kann man beispielsweise die Dokumentensuche mit dem Wort "Speisekarte Restaurant XY" verfeinern, falls man einmal eine Datei mit diesem Namen bekommen haben sollte. Dies dürfte sich vor allem bei Dokumenten wie PDFs, Word-Files oder Tabellen als sehr nützlich herausstellen.

