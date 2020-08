WhatsApp verpasst Nutzern ein neues Profilbild

Neue Top-Funktion des Messenger-Dienstes wirkt sich auf das Profilfoto aus.

Die Möglichkeit via WhatsApp selbstzerstörende Nachrichten zu versenden rückt näher. Die Facebook-Tochter testet die Funktion, die es bei anderen Messenger-Diensten bereits gibt, seit einiger Zeit. Sobald sie freigeschaltet wird, gibt es auch eine gravierende Neuerung beim Profilbild der WhatsApp-Nutzer.

Profilbilder bekommen ein Uhrensymbol

Unlängst wurde in der Beta-Version der Name der neuen Funktion geändert. Zuletzt wurden sie als „Delete Messages“ (löschende Nachrichten) bezeichnet, nun firmieren sie unter dem Namen „Expiring Messages“ (ablaufende Nachrichten). Und diese neue Bezeichnung hat auch einen Einfluss auf das Profilbild. Denn wie ein von WABetaInfo veröffentlichter Screenshot zeigt, bekommen die Profilbilder von Nutzern, die eine ablaufende Nachricht verschicken, ein Zusatzsymbol. Konkret werden sie am unteren rechten Rand mit einer Uhr markiert. Bei Gruppen taucht die Mini-Uhr ebenfalls auf dem Gruppenbild auf. Konkret sieht das so aus:

© WABetaInfo

Diverse Zeitspannen

An der Funktionsweise selbst hat sich nichts geändert. Beta-Nutzer können die sich selbst löschenden bzw. die ablaufenden Nachrichten wie vor der Einführung des Uhrensymbols und der Namensänderung verschicken. Bei der Zeitspanne gibt es jedoch ebenfalls eine Änderung. Die Nutzer haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten, mit denen sie bestimmen können, wann sich die Nachrichten selbst löschen sollen. Konkret stehen folgende Optionen zur Wahl: ein Tag, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr. Bisher war hier auch "eine Stunde" verfügbar. Diese Möglichkeit taucht in der jüngsten Beta-Version nicht mehr auf. Die kürzest mögliche Zeitspanne (24 Stunden) ist also deutlich länger als etwa bei Snapchat. Hier kann man einstellen, dass eine Nachricht binnen weniger Sekunde verschwindet.

© WABetaInfo

Fazit

Wann die ablaufenden Nachrichten für alle Nutzer verfügbar sein werden, lässt sich noch nicht sagen. Da es in der Beta-Version nach wie vor immer wieder zu Änderungen kommt, dürfte die Entwicklung noch nicht auf der Zielgeraden sein. Deshalb steht auch noch nicht fest, ob es das Uhrensymbol und die neue Bezeichnung (ablaufende Nachrichten) überhaupt in die finale Version schaffen. Derzeit deutet jedoch vieles darauf hin.

