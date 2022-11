MTEL Austria – der Mobilfunker mit Herz, startet in das Weihnachtsgeschäft mit zahlreichen Überraschungen.

Nachdem Anfang Oktober MTEL Switzerland feierlich eröffnet wurde, sollen nun auch die österreichischen Kunden, und alle die es noch werden wollen, mit großartigen Benefits und Angeboten beschenkt werden.

Verbindung in die Schweiz

Für alle MTEL Austria Kunden gilt: „Ab sofort sind alle Anrufe in das Netz von MTEL Switzerland innerhalb der Freiminuten inkludiert“ und als ganz besonderes Highlight gelten ab 15.11.2022 die neuen FLEX Sim Only Tarife, in welchem erstmalig die Gigabyte vollständig in der Schweiz genutzt werden können.

MTEL macht damit sein Versprechen wahr und bleibt seiner Mission treu, alle Menschen miteinander zu verbinden und ist damit einzigartig am österreichischen Markt.

Besonders verbunden

Die neuen FLEX Sim Only Tarife, das Highlight dieser Weihnachtskampagne, sind mit besonders viel Datenvolumen zum günstigen Preis ausgestattet worden. So erhält man im hauseigenen Preis-Leistung-Sieger, 77 Gigabyte Datenvolumen, unlimitierte Minuten und SMS und weiterhin alle bekannten Vorteile der MTEL Flex Tarife: Keine Bindung und kein Aktivierungsentgelt zum Superpreis von € 17,49.

Ideal für alle, die gerne in den Schweizer Alpen ihren Weihnachtsurlaub verbringen und auf mobiles Internet für Google Maps, Instagram, WhatsApp und Co. angewiesen sind und alles ohne Zusatzkosten.

Das ideale Weihnachtsgeschenk von MTEL

Apropos Weihnachten, wer noch auf der Suche nach dem idealen Weihnachtsgeschenk ist – bei MTEL Austria gibt es das iPhone 11 um € 0,- in Verbindung mit allen Handytarifen, im günstigsten Tarif schon ab nur € 22,45 monatlich.

Der Kunde im Mittelpunkt

Head of Marketing, Bozana Cvijanovic zu den Angeboten: Wir wollten dieses Weihnachten etwas Besonderes schaffen und den Menschen zeigen, dass wir uns ganz klar von allen großen Telekomanbietern unterscheiden. Für uns ist der Kunde nicht nur irgendeine Nummer oder eine Zeile in einem Marketinghandbuch. Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt und soll tatsächlich spüren, dass wir zu dem Stehen, was wir sagen – „Menschen überall zu verbinden und einfache Kommunikation zu seinen liebsten auf der ganzen Welt zu ermöglichen“.