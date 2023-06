US-amerikanische Lotterie im Lottoland

Eine der aufregendsten und bekanntesten Lotterien ist die MegaMillions-Lotterie aus den USA. Im Laufe der Jahre hat MegaMillions zahlreichen Spielern mit großen Gewinnen beglückt. Die Jackpots können Milliardenhöhen erreichen!

Im Lottoland kann bei dieser spannenden Lotterie auch aus Österreich mitgespielt werden.

MegaMillions – Mega Preise

MegaMillions wurde in den USA gegründet. Sie gilt als eine der größten Lotterien in den USA und hat sich auch weltweit einen Namen für beeindruckende Gewinne und großartige Jackpots in Milliardenhöhe gemacht. Zweimal wöchentlich werden die Zahlen gezogen – am Mittwoch und am Samstag, jeweils um 5 Uhr morgens.

Jetzt mitspielen

5 aus 70 regulären Zahlen und den MegaBall aus einem Zahlenpool zwischen 1 und 25 müssen Spieler wählen, um bei MegaMillions mitspielen zu können. Wer alle 6 Zahlen richtig trifft, knackt den Jackpot und erhält mindestens 33 Millionen Euro. Doch dieser Jackpot kann wachsen – 2018, zum Beispiel, gewann ein glücklicher Spieler 1,537 Milliarden Dollar. In den Gewinnklassen 2 bis 9 warten ebenfalls große Summen auf all jene, die nicht alle Zahlen richtig haben.

Im Lottoland kann nun auch in Österreich bei MegaMillions und zahlreichen weiteren Lotterien aus aller Welt mitgespielt werden. Lottoland bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit Tickets für die Lotterie zu erwerben und die Chance auf riesige Jackpots wahrzunehmen.

Gewinnmaximierung im Lottoland

Dank des MegaPliers, den Lottoland bei der MegaMillions Lotterie anbietet, kann der Gewinn gesteigert werden. Wie erwähnt, bietet MegaMillions 9 Gewinnklassen. Wer sich nun in den Gewinnklassen 2 bis 9 befindet, kann mithilfe des MegaPliers bei Lottoland den bis zu 5-fachen Betrag ausgezahlt bekommen! Die Teilnahme an MegaMillions kann auch über die offizielle Lottoland App erfolgen. So hat man den „Tippschein“ immer und überall dabei.