Jetzt in Österreich mitspielen

Powerball ist eine US-amerikanische Lotterie, die für ihre riesigen Jackpots und spektakulären Gewinne bekannt ist. Erst kürzlich kam es zu einem Jackpot in der Höhe von 2 Milliarden Euro! Dank Plattformen wie Lottoland können Spieler aus aller Welt bei dieser beliebten Lotterie teilnehmen.

Die Chance, mit nur einem glücklichen Lottoschein zum Multimillionär zu werden, ist verlockend. Eine der bekanntesten und beliebtesten Lotterien weltweit ist der PowerBall.

Das ist der PowerBall

PowerBall ist eine US-amerikanische Lotterie. Ursprünglich im Jahr 1987 ins Leben gerufen, hat PowerBall seitdem zahlreiche Glückspilze zu Millionären gemacht. Die Ziehungen finden dreimal wöchentlich statt – dienstags, donnerstags und sonntags - und bieten Spielern die Möglichkeit, unglaubliche Geldsummen zu gewinnen.

So funktioniert das PowerBall-Spielen

Um mitzuspielen, müssen fünf Hauptzahlen aus einem Zahlenpool von 1 bis 69 und eine PowerBall-Zusatzzahl aus einem separaten Pool von 1 bis 26 gewählt werden. Das Prinzip nennt sich also „5 aus 69 plus 1 aus 26“. Wer die fünf Haupt-Lottozahlen sowie die Zusatzzahl „Powerball“ trifft, befindet sich im ersten Gewinnrang mit mindestens 18 Millionen Euro. Insgesamt 9 Gewinnränge gibt es beim PowerBall, was dafür sorgt, dass auch Spieler mit einer kleineren Anzahl an richtigen Zahlen zu echten Gewinnern werden. Eine Besonderheit des PowerBalls ist, dass es kein Jackpot-Maximum gibt. Erst vor kurzem wurde ein Jackpot in der Höhe von 2 Milliarden Euro geknackt.

PowerBall in Österreich spielen

Dank Lottoland kann nun auch in Österreich an der beliebten Lotterie teilgenommen werden. Dafür ist lediglich eine Registrierung auf der Plattform notwendig. Lottoland bietet außerdem Zusatzfunktionen, wie „PowerPlay“, welche den Gewinn zusätzlich maximieren können. Wer sich in den Gewinnrängen 2 bis 9 befindet, kann durch PowerPlay den bis zu 10-fachen Betrag ausgezahlt bekommen. Außerdem kann man mithilfe der Lottoland App immer und überall beim „PowerBall“ und zahlreichen anderen Lotterien mitspielen.

Die PowerBall-Lotterie erfreut sich weltweiter Bekanntheit, und das zurecht. Mit Lottoland können nun auch Lottoenthusiasten aus Österreich mitspielen.