Friendly Fire: Ein wahres Gaming-Paradies

1) Einladende Community

Wenn ihr gemeinsam mit anderen Zockern ins neue Jahr starten wollt, bietet die Friendly Fire Arena die perfekte Location. Anstatt alleine zu Hause zu sitzen, triff dich doch lieber mit zahlreichen Gamingfans und genieße topaktuelle Spiele. Egal ob alleine oder mit Freunden, bei der Friendly Fire Bar ist jeder Gamer willkommen.

2) Tolle Atmosphäre

Ob Dienstagmorgen oder Freitagabend, die Stimmung bei Friendly Fire ist immer einladend. Spielen, konkurrieren und Kontakte knüpfen – all das findet ihr in dieser Gamer-Oase. Die moderne Technik und riesige Spielauswahl, in der man unzählige Stunden verbringen kann, bieten den perfekten Spielplatz.

3) Anders und Neu

Jedes Jahr feiern die meisten von uns das neue Jahr auf ähnliche Weise - in Clubs, Restaurants, auf einem öffentlichen Empfang oder bei Freunden zu Hause.

Das wird mit der Zeit langweilig. Warum probiert ihr dieses Jahr nicht etwas Neues aus? In der Friendly Fire Arena startet ihr mit den besten Spielehits ins neue Jahr. Topaktuelle Technik und jede Menge Auswahl lassen jedes Spielerherz höher schlagen.

4) Guter Preis

Um gerade mal 40 Euro bekommt ihr am 31.12 ein bis zum bersten gefülltes Gamingpaket. Unbegrenztes Spielen in der Arena, Essen und Getränke. Alles was ihr braucht ist im Preis inbegriffen. So steht für eure Zockerreise nichts mehr im Weg.

5) Große Auswahl an topaktuellen Games

Dank der riesigen Spielbibliothek ist für jeden Gamer etwas dabei. Nervenzerreißende Battleroyale-Schlachten mit Fortnite oder Pubg oder actiongeladene Kämpfe in League of Legends. Jeder kommt auf seine Kosten. Dank unzähliger Besucher müsst ihr auch nicht alleine in die Online-Welten hinaus. Kinderleicht findet ihr eine ganze Truppe und könnt euch in neue Abenteuer stürzen.



Also falls ihr zu Silvester mal etwas neues ausprobieren wollt dann bietet die Friendly Fire Arena am 31.12.2019 genau das richtige.

Mehr Infos unter:

https://friendlyfireesports.com/