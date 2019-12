Nintendo: Spieleperlen zum Antesten

Vom 5. bis zum 21. Dezember – jeweils von Donnerstag bis Samstag – sowie am Montag, den 23. Dezember, öffnet Nintendo in der Wiener Mariahilfer Straße 9 die Pforten für das Nintendo Weihnachtszauber Event. In weihnachtlichem Ambiente können dort Nintendo-Fans, und jene, die es noch werden wollen, die aktuellsten Spiele für die Nintendo Switch-Familie wie Ring Fit Adventure oder Pokémon Schwert sowie Pokémon Schild ausprobieren. BesucherInnen können sich auf Luigi als Walking Act, weihnachtliche Gewinnspiele und ein buntes Bühnenprogramm zum Staunen und Mitmachen freuen.

Auch Youtube-Größen wie JustBecci, Luigikid, Aquamarin und Domtendo sind mit von der Partie.



Wir haben uns das ganze mal näher angesehen.