„Das wird vermutlich die größte Online Produktion mit der kleinsten Crew, die es je im Wiener Gasometer gegeben hat. Dank umfassendem COVID-Präventionskonzept wird die Produktion jener im Frühjahr um nichts nachstehen und ein würdiger Abschluss für das eSports Jahr 2020 werden“, freut sich Marco Harfmann, Director Marketing Communicatons A1.

Ex Miss Austria Patricia Kaiser, Moderator Stefan Bohar und Österreichs bekanntester Gamer Veni werden den Abend moderieren und für zusätzliche Spannung und Unterhaltung sorgen.

Die Spiele können auf der Online Plattform Twitch.tv/A1esports, auf dem Sender A1 Now (kostenlos für alle A1 TV Kunden auf A1 TV-Kanal 0 und 10) sowie auf A1now.tv live mitverfolgt werden. Am 28.11. geht es um 12:00 Uhr zu Mittag mit dem Opening los, das Detail-Programm ist unter A1eSports.at ersichtlich.

Mindset & Psychologie: wie du ein besserer Gamer wirst

Aus Niederlagen und Fehlern zu lernen gehört im E-Sport zu den wichtigsten Fähigkeiten. Der Weg vom Anfänger zum Profi ist ein Langer und ein Schwerer. Wie bei anderen Sportarten auch werden beim E-Sport nur die Besten der Besten zu Profis.

1. Finde dein Game

Wenn du ein guter E-Sportler werden willst, solltest du dich zu Beginn auf ein Game konzentrieren. Viele Spiele unterscheiden sich drastisch und zu viel hin und her wechseln ist kontraproduktiv.

2. Übe dich in Geduld und Motivation

Wenn du wirklich gut werden willst, muss deine Einstellung stimmen. Du musst viel Zeit in dein Training investieren. Sich zu verbessern kann ein langwieriger Prozess sein, niemand ist sofort ein Profi in einem neuen Spiel.

3. Kontrolliere die Frustration

Bei jedem Sport kann Frustration aufkommen. Weil du verloren hast, weil du nicht gut genug gespielt hast, weil der Gegner besser war. Das ist vollkommen normal und jeder muss lernen, damit umzugehen.

4. Trainiere regelmäßig

Wie bei jeder anderen Sportart und wie bei jedem anderen Hobby auch ist die Regelmäßigkeit der wichtigste Punkt. Wer nicht viel übt, wird auch nicht gut. Profigamer, die in Ligen spielen und mit ihren Teams an Turnieren teilnehmen, trainieren oft acht Stunden am Tag, manche sogar bis zu 16 Stunden.

5. Passe dein Equipment an

Kein Profi spielt mit einer typischen Computer-Maus oder -Tastatur aus dem Büro. Die Gamer-Branche hat sich so ausgebreitet, dass es mittlerweile tausende verschiedene Möglichkeiten gibt, wie du dein PC- oder Konsolen-Setup gestalten kannst. Das ist wichtig, da das richtige Equipment deine Leistung steigern kann und sich dir dadurch neue Optionen eröffnen.

6. Lerne von deinen Gegnern

Im Laufe deiner Gamer-Karriere wirst du Momente erleben, in dem dich ein Gegner ohne Wenn und Aber "outplayed" und dir keine Chance lässt. Diese Spieler sind oft selbst Profis und haben sehr viel Erfahrung. Lass dich deswegen nicht entmutigen, sondern lerne davon. Observiere, wie deine Gegner vorgehen.

7. Schließe dich einem Clan an

Viele Spiele erlauben es dir, allein in einer Liga zu spielen. Das nennt sich "Solo-Que" (allein anmelden). Aber wenn du ein Profi werden willst, solltest du dich in Kontakt mit anderen Spielern begeben. In Clans kannst du viele Spieler kennen lernen, die auf verschiedenen Erfahrungsleveln spielen und dir behilflich sein können.

8. Schaue Profis zu

Eine hervorragende Quelle zum Lernen von Mechaniken ist das Zuschauen bei Profis. Viele Pro-Gamer streamen auf Plattformen wie Twitch oder Youtube. Sie zeigen, wie sie spielen, welche Manöver sie benutzen. So kannst du sehen, wie ein Spiel auf Profilevel gespielt wird und was du erreichen musst.

9. Analysiere deine Replays

Im Profisport wird jedes Match aufgenommen. So hat der Spieler die Möglichkeit, sich seine Performance im Nachhinein anzuschauen und aus seinen Fehlern zu lernen.

10. Verbessere dein Teamplay

Wenn du ein Profi in einem Teamspiel werden willst, ist das Teamplay essentiell. Sei kommunikativ, alle Profis sprechen nahezu ohne Pause im Turnier miteinander.