In der zweiten Phase des zunehmenden Mondes gelingen Aufgaben sehr gut. Das unterstützt jetzt bei den Weihnachtsvorbereitungen und kann den Stresspegel senken.

Dienstag, 12., bis Montag, 18. Dezember 2023

Dienstag 0 h, bis Mittwoch, ca. 24 h: zunehmender Mond in Fische

Dating: An Fische-Tagen besteht die Neigung zum Idealisieren und zur Schwärmerei. Warten Sie mit einem profunden Urteil über Ihr Gegenüber noch ab.

Erfolg: Bemühen Sie sich momentan besonders um eine klare Ausdrucksweise und überprüfen Sie durch Nachfragen, ob Sie richtig verstanden wurden.

Partnerschaft: Eine gute Zeit für einen gemeinsamen Rückzug und gemütliches Kuscheln.

Hund und Katz' & Co: Tiere neigen bei dieser Zeitqualität dazu, sich zu verlaufen, seien Sie besonders vorsichtig.

Wohnen/Haushalt/Garten: An Wassertagen wird gründliches Gießen besonders gut aufgenommen.

Food and Soul: Asiatische Chinakohl-Pfanne



Dos and Don’ts:

Verwöhnen Sie Ihre Füße mit einem Fußbad oder einer Fußreflexzonenmassage. Das tut zurzeit besonders gut.

Mit Nagelpflege oder Haareschneiden besser auf die Zeit nach den Fische-Tagen warten.

Donnerstag, ca. 0 h, bis Freitag, ca. 04 h: zunehmender Mond in Widder



Dating: Die Mond-Qualität verleiht Feurigkeit und Eroberungslust.

Erfolg: Eine gute Zeit, um voranzupreschen und mögliche Gegenspieler zu überraschen.

Partnerschaft: Heute kann manches angriffslustiger rüberkommen, als es gemeint ist.

Hund und Katz' & Co: Zurzeit reagieren Tiere möglicherweise gereizter auf Stress als sonst. Eine Möglichkeit, sich körperlich richtig auszutoben, schafft Abhilfe.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Widder-Qualität hilft Ihnen, die Weihnachtsvorbereitungen im Haus mit Elan zu Ende zu bringen.

Food and Soul: Mexikanischer Eintopf mit Bohnen, Mais, Paradeisern und scharfen Chorizo-Stückchen



Dos and Don’ts:

Trotz aller anstehenden Arbeit tut es gut, bei Sport etwas Dampf abzulassen.

Zu viel Hektik kann momentan leichter als sonst Kopfschmerzen verursachen.

Freitag, ca. 04 h, bis Sonntag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Stier



Dating: Ein besinnliches Konzert oder ein gediegenes Essen zu zweit passen zu dieser Zeitqualität.

Erfolg: Lassen Sie Druck und Stress einmal hinter sich, stattdessen genießen Sie das Erreichte und freuen Sie sich daüber!

Partnerschaft: Sagen Sie Ihrem Gegenüber doch einmal, wie wichtig und wertvoll Ihnen die Beziehung ist.

Hund und Katz' & Co: Ihr Liebling braucht es zurzeit besonders, dass sein Revier respektiert wird.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine besonders günstige Zeit für ein gemütliches Vorweihnachtstreffen mit den Nachbarn.

Food and Soul: Faschierter Braten mit Kartoffelpüree und Knoblauchsauce



Dos and Don’ts:

Wenn Sie sich bei all den Familienverpflichtungen unter Druck gesetzt fühlen, gelingt es momentan sehr gut, einmal nein zu sagen.

Die Halsregion ist zurzeit besonders empfindlich, schützen Sie sich vor Kälte und Zugluft.

Sonntag, ca. 09 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Zwillinge



Dating: Der Gesprächsstof geht momentan sicher nicht aus. Nützen Sie die kommunikativen Vibes, um einander besser kennenzulernen.

Erfolg: Es muss ja nicht immer um die Arbeit gehen, auch ein gelungenes Familienfest, wo ein guter Austausch untereinander stattfindet, ist ein Erfolg!

Partnerschaft: Schenken Sie einander gemeinsame Zeit und viele Gespräche.

Hund und Katz' & Co: Vergessen Sie trotz allem nicht, Ihrem Liebling auch in diesen Tagen genug Auslauf zu bieten. Das braucht er momentan besonders.

Wohnen/Haushalt/Garten: Vielleicht gibt es einsame Menschen in Ihrer Umgebung. Die freuen sich sicher, wenn sie in der Weihnachtszeit in manche Aktivitäten eingebunden werden.

Food and Soul: Als Nachspeise zum jeweils traditonellen Weihnachtsmenü Kekse mit hohem Nussanteil



Dos and Don’ts:

Kommunikation gelingt momentan sehr gut, das unterstützt in diesen Tagen des gemeinsamen Feierns.

Die Zeitqualität verführt dazu, sich zu verzetteln und alles auf einmal machen zu wollen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at