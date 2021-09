Big Bass Bonanza noch Bigger

Nach dem riesigen Erfolg des Big Bass Bonanza Slots hat der Software Hersteller Pragmatic nun eine brandneue Variante veröffentlicht - Bigger Bass Bonanza ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Titel Big Bass Bonanza mit einigen tollen neuen Features.

Damit setzt dieser renommierte Spieleentwickler seinen Erfolgskurs fort. Pragmatic Play hat bereits über 100 Online Slots in seiner Kollektion. Schauen wir uns die fantastischen Pragmatic-Titel der letzten Jahre an, die sie bei zahlreichen legalen Anbietern von Online Slots auch kostenlos als Demo Version spielen können.

Einige der fantastischen Titel dieses Software-Entwicklers sind Wolf Gold, Lucky Dragons, Beowulf, Mighty Kong, Aladin´s Treasure, Wild West Gold oder die John Hunter Abenteuer Slot Serie. Alle verschiedenen Themen und Genres werden in bester Qualität angeboten. Auch eine Reihe von Bonanza Slots sind im Programm, wie Sweet Bonanza, Gems Bonanza und Big Bass Bonanza, der Ende 2020 veröffentlicht wurde. Nun gibt es den Nachfolger - Bigger Bass Bonanza.

So funktioniert der Bigger Bass Bonanza Slot

Big Bass Bonanza entwickelte sich schnell zu einem Publikumsfavoriten und war wochenlang einer der beliebtesten Slots. “Bonanza” bedeutet so viel wie Goldgrube - doch in diesem Spielautomaten geht es nicht um Gold, sondern und Fische, und darum, so viele Gewinne wie möglich zu angeln. Gespielt wird der Slot auf 5 Walzen, 3 Reihen und insgesamt 10 Gewinnlinien, und er bietet interessante Bonusfunktionen.

Der neue Slot Bigger Brass Bonanza bietet die gleichen Features wie der Vorgänger - mit einigen fantastischen Neuerungen. Die Auszahlungsrate bleibt bei großzügigen 96,71%. Teil der Überarbeitung ist die nun noch etwas höhere Volatilität.

Ziel ist es weiterhin, so viele identische Symbole zusammenhängend von links nach rechts auf den Walzen zu landen. Die Gewinnsymbole sind selbstverständlich dem Thema entsprechend ausgewählt.

Die Gewinnsymbole



Die Spielkarten sind die Symbole mit dem niedrigsten Wert. Höhere Gewinne bringen die Box mit den Angel-Utensilien, der Köder, die Angelrute und ein Boot. Mit 5 gleichen Symbolen ist das 50 - 200-fache des Einsatzes zu gewinnen. Eine ganze Reihe voller Fische bringt den Höchstgewinn. Der Fisch ist das Scatter Symbol, und das Wild Symbol erscheint als Angler in den Freispielen, um andere Gewinnsymbole zu ersetzen und Geldsymbole einkassieren.

Bigger Bass Bonanza: Features



Bei der neuen Version dieses Slots wurde der generelle Spielverlauf nicht verändert, doch es wurden einige Dinge hinzugefügt, die diesen Slot tatsächlich “bigger” machen. Einige der Veränderungen fallen sofort auf.

Zum ersten ist eine Extra-Reihe dazu gekommen, so dass die Action bei Bigger Bass Bonanza auf fünf Walzen, vier Reihen und mit 12 festgelegten Gewinnlinien gespielt wird. Das Hintergrundbild ist ebenfalls überarbeitet worden. Nun sind die Spieler nicht mehr auf hoher See, sondern näher an der Küste, die mit Palmen und beleuchteten Gebäuden sichtbar ist. Dazu ertönt ein funky Soundtrack im 80s Stil.

An Funktionen bietet Bigger Bass Bonanza die gleichen wie bei Big Bass Bonanza, eine zusätzliche Reihe und Geldsymbole mit höheren Wert. Fische können als Scatter Symbole auf allen Walzen auftauchen. Drei Scatter Symbole bringen 3 Freispiele, 4 Fische bringen 15 Freispiele und eine Reihe voller Fische aktiviert 20 Free Spins.

Wenn während der Freispielrunde gleichzeitig Wild Symbole und Geldsymbole mit einem zufälligen Wert landen, kassiert der Angler alle ihre Werte. Mit einem speziellen Fisch ist das 4000-fache des Einsatzes möglich.

Die Wild-Symbole werden auf einer Anzeige über den Walzen gesammelt. Jedes vierte Wild Symbol reaktiviert das Feature und bringt 10 weitere Freispiele sowie einen Multiplikator für den Geldsammler. Der Spieler erhält das 2-fache für den ersten Neustart, das 3-fache für den nächsten und das 10-fache für den dritten. Wenn der 2x-Multiplikator aktiv ist und der Angler Geldsymbole einsammelt, verdoppelt er ihren Wert. Nach den drei Extrarunden kann dieses Feature nicht mehr ausgelöst werden.

Bigger Bass Bonanza - Zusammenfassung



Dieser neue Slot hält, was er verspricht, er ist tatsächlich noch umfangreicher, noch einfallsreicher - aber auch volatiler. Der Hintergrund hat sich verändert, statt einer Unterwasserwelt begrüßen uns die Angler jetzt auf einem Boot nahe der Küste.

Die Funktion sind größtenteils unverändert geblieben, doch Sie können nun auch im Basisspiel den Wert des Fisches gewinnen. Eine vierte Reihe ist hinzugekommen, was 12 statt bisher 10 Gewinnlinien bedeutet. Der spezielle und scheue 4000x-Fisch macht das Angeln noch spannender. Fazit: Wenn Ihnen Big Bass Bonanza gefallen hat, wird Ihnen garantiert auch dieser Slot Spaß machen.