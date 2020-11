Am 13. November 2020 um 6 Uhr morgens (MEZ) erscheint das neue Call of Duty Black Ops Cold War. Das Spiel wird auf Pc nicht wie erwartet auf Steam veröffentlicht, sondern auf Battle.net . Zeitgleich erscheint das Spiel auch für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S. Für die PS5 wird das Spiel zur Veröffentlichung der Konsole am 19. November 2020 erscheinen.