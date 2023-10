Das jährliche Highlight der österreichischen eSport- und Gamingszene

Die GAMECITY, der alljährliche Treffpunkt aller Gaming-Enthusiasten im Wiener Rathaus, findet dieses Wochenende, vom 13.-15. Oktober statt. Besucher:innen jeden Alters können die neuesten und angesagtesten Highlights namhafter Hersteller testen.

Nach drei Jahren Pause verspricht die Videospielmesse ein fulminantes Comeback mit vielen Überraschungen die alle Gamer:innen-Herzen höherschlagen lässt.

Tausende Game- und Konsolenfans aller Altersstufen können im Wiener Rathaus drei Tage lang auf 10.000 m2 Fläche in die Spieletrends der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eintauchen.

© Andreas Tilscher, GAMECITY ×

Fantastische Welten und bunte Vielfalt

Hier ist für jeden etwas dabei. Aufgeteilt in verschiedene in- und outdoor Game-Zonen für Altersklassen und Interessensgruppen kommt hier jeder auf seine Kosten. Kinder von 4 bis 12 Jahren und ihre Begleitpersonen finden im ersten Stock des Rathauses die Kinderzone.

Mit Freude am Spiel, sportlichem Einsatz, gepaart mit einer ordentlichen Portion Ausdauer, batteln sich die besten eSportler des Landes und viele Einzelspieler in den unterschiedlichsten Spielen auf der Bühne sowie in der eSport-Arena.

© Andreas Tischler, GAMECITY ×

eSport umfasst eine breite Palette von Videospielen, darunter Echtzeitstrategiespiele (RTS), Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Spiele, wie League of Legends und Dota 2, Ego-Shooter, wie Counter-Strike: Global Offensive und Overwatch, Sportspiele wie FIFA und Rocket League, sowie viele andere Genres.

Ski Challenge auf der GAMECITY

Die Ski Challenge, ein mobiles Abfahrts-Rennspiel, kann im Wettbewerbsmodus als auch ganz entspannt gespielt werden. Es geht darum Highscores zu knacken, um Gegner und ihre Bestzeiten zu unterbieten. Kaum ein anderes Spiel fängt die Aufregung und die Bewegung des echten Lebens so wahrheitsgetreu ein, wie es bei der Ski Challenge der Fall ist.

© oe24 Ski Challenge Abfahrt Streif Kitzbühel ×

Besucher:innen dürfen sich auf Highscore-Challenges und "Beat the Pros" freuen, bei denen Teilnehmende coole Preise und Goodies gewinnen können. Das GAMECITY-Wochenende bietet auch die Chance, sich für den renommierten Ski Challenge Nations Cup zu qualifizieren und die letzten verfügbaren Plätze im österreichischen Team zu ergattern. Das gesamte Team der Ski Challenge ist auf der GAMECITY Ort sein, um Fragen zu beantworten.

Der Eintritt zur GAMECITY ist für alle Besucher:innen und für alle Bereiche frei!



Save the date: Freitag 13. bis Sonntag 15. Oktober! Alle aktuellen Infos finden Sie unter www.game-city.at/was-wann-wo/