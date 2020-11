Was für eine Season: In über 256 Stunden Live-Broadcasting wurden die besten Spieler Österreichs auserkoren.

Am kommenden Samstag, dem 28. November 2020 kämpfen die Finalisten um den großen Titel und das stolze Preisgeld der größten eSports Liga des Landes. Die große Show, die mit einem winzigen Produktionsteam im Wiener Gasometer auf die Beine gestellt wird, macht der Technologieanbieter A1 möglich und lässt sich dabei nicht lumpen. Moderiert wird die Megaproduktion von der Ex-Miss Austria Patricia Kaiser, dem Moderator Stefan Bohar und Österreichs wohl bekanntestem Let´s Player Veni. Um 12 Uhr geht es los und dann dauert es nicht mehr lange, bis die ersten Sieger der A1 eSports League Austria gekrönt werden können.

League of Legends

Bisher konnte sich kein Team zwei Titel beim A1 eSports Legends Cup sichern. Doch schon jetzt ist klar, dass sich das in diesem Finale definitiv ändern wird. Die Spring Split Sieger ad hoc Gaming Gentlemen’s Club sind mehr als nur scharf auf die Titelverteidigung. Der Kurs der deutschen Multigaming Organisation scheint jedenfalls zu stimmen, auch wenn sie derzeit ohne Noway, den größten LoL-Streamer Deutschlands auskommen müssen, haben sie in der aktuellen Season nur zwei Games verloren. Mit ADC Dizl, sowie dem österreichischen Youngstar xCruel in der Support Rolle, sollte das restliche Team, deren Namen alle aus der Prime League bekannt sind, gut aufgestellt sein.

Doch eines ist klar: Sie werden am Samstag ihrem bisher schwersten Gegner gegenüber stehen. Kaum ein Team steht so konstant in den Playoffs wie TT willhaben. Als die Jungs von Papa Franz mit willhaben ihren größten Sponsor an Land gezogen haben, stellten sie sich breiter auf und mischen seitdem auch bei Hearthstone, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate oder Fifa mit. Das Team aus hochkarätigen Spielern wie Sky, überzeugte bisher mit einer überragenden Gruppenperformance und wurde in dieser Season nur ein einziges Mal geschlagen. Sie wollen sich den zweiten Titel am Samstag unbedingt holen.

Clash Royale

Bei Clash Royale startet am Samstag ein unfassbar spannender Vierkampf. Die Top-Spieler Wolfstochter, ReicherT约翰, Tobi™布達克 und Marcダーク sind alle heiß auf den Sieg. Wolfstochter, steht bereits zum dritten Mal in Folge im Halbfinale und könnte mit dem Sieg beim Fall Split 2020 einen Rekord als Spieler mit dem meisten Preisgeld in der A1 eSports League Austria aufstellen. Sein Gegner, ReicherT约翰, ist der jüngste Teilnehmer in der A1 eSports League Austria. Mit seinen gerade mal 16 Jahren, will er sich am Samstag mit den „Großen“ messen. Auch Tobi™布達克 spielt dieses Mal mit um den Sieg. Er hat in den Playoffs gezeigt, was er drauf hat. Der bekannte Gamer Marcダーク ist zum ersten Mal bei der A1 eSports League Austria mit von der Partie. Sein Können stellt er vor allem beim Lavahund-Balloon Deck unter Beweis. Auch er will am 28. November bei den Fall Finals 2020 brillieren.

Brawl Stars

Richtig spannend wird es wohl auch bei Brawl Stars. Hier heißt es Favorit gegen Underdog der Ligaphase. BroSports galt bereits von Beginn an als großer Favorit auf den Titel. Mit Auge als Captain hat man einen der besten Spieler Deutschlands für sich gewinnen können, der das Team nach dem SpringSplit komplett neu aufgebaut hat. Mit neuer Frische wollen sie nun unbedingt das Finale für sich entscheiden.

Für eine große Überraschung sorgten die No OGs. Mit ihnen im Finale hätte wohl niemand gerechnet. Mit ihrem jungen Talent „NotLeo“, überraschten die vier Freunde in den Playoffs und setzten sich gegen die Favoriten ERN und W-Gang durch. Es wird wohl richtig aufregend, ob sie am Samstag mit BroSports einen weiteren Favoriten ausschalten können.

Rocket League

Gleich zwei nervenaufreibende Duelle warten auf Rocket League-Fans. Einerseits kämpfen AF Decamp und plan-B-eSports um den dritten Platz. Andererseits duellieren sich die zwei Größen Game Up und Austrian Force um den Sieg.

Game Up bilden mit Zeddo und Scream eine geballte Macht, gegen die andere Teams nur schwer ankommen. Skilltechnisch ist das Team Top-Tier in Europa. In den Playoffs haben sie gezeigt, dass sie eine Klasse für sich sind. Ihren Gegnern werden sie es wohl alles andere als leicht machen.

Doch Austrian Force scheint gewappnet zu sein. Das Team um Obmann Philipp „Stocki“ Stockinger konnte die Ligaphase trotz zweier Niederlagen auf Platz 2 beenden. In einem Playoff Krimi konnten sie sich souverän gegen Plan-B durchsetzen. Nun können sie es kaum erwarten, im Finale auf die Favoriten Game Up zu treffen.

Fortnite

Bei Fortnite haben sich 100 Spieler für die Fall Finals 2020 qualifiziert. Szenegrößen wie SpringSplit-Sieger Beeax, Wave Tacky oder NT Magician sind mit dabei. Für die Spieler warten neben den 99 Gegnern auch neue Items, sowie eine neue Karte. Damit könnte das Finale der A1 eSports Arena das erste Turnier Österreichs unter ganz neuen Bedingungen werden.

Alle weiteren Informationen zum A1 eSports Fall Finals 2020 unter https://a1esports.at/fall-finals-2020/