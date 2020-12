E-Sports hat in den letzten Jahren auf vielen Ebenen immer mehr an Popularität gewonnen. Sogar die großen Fußballverbände steigen auf den Zug auf und initiieren Turniere und Wettbewerbe, in denen sich Amateure und Profis beweisen können.

Ein Blick nach Deutschland

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat den ersten landesweiten Pokalwettbewerb im E-Fußball ins Leben gerufen. Er startete am 21. November 2020 und geht einmal quer durch alle Teams durch, von den Amateuren bis zu den Profis. Seit Jahrzehnten ist der DFB-Pokal ein beliebtes Fußballereignis in den Stadien und die Idee ihn auf die Monitore zu bringen, dürfte von Erfolg gekrönt sein.

Theoretisch kann jeder am DFB E-Pokal teilnehmen, der will. Die einzige Voraussetzung, die Teams erfüllen müssen ist, dass jedes Amateurteam auch einem tatsächlichen Mitgliedsverein des Deutschen Fußballbunds zugeordnet ist. Maximal zwei Amateurteams dürfen pro Konsole angemeldet werden. Gespielt wird um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro.

Mit den E-Sports Talenten an den Monitoren geht man mit dem FIFA 21 Fußballsimulator nun neue Wege. Acht Teams kämpfen jeweils an der PlayStation 4 und auf der Xbox One um den Einzug ins Finale. In einem Cross-Konsolen-Finale treten dann die besten Teams der jeweiligen Konsole an. Der Sieger gewinnt den DFB E-Pokal.

E-Fußball ist in Österreich schon längst etabliert

Auch in Österreich ist der E-Fußball auf dem Vormarsch. Mit der Saison 2019/2020 hat die österreichische E-Bundesliga bereits ihre dritte Saison beendet. Entstanden ist sie in Kooperation mit der österreichischen Fußball Bundesliga, der Kronen Zeitung sowie den besten Clubs in der höchsten Spielklasse Österreichs. Auf Twitch werden sowohl die Qualifikationsspiele als auch das Finale gestreamt. Sogar Sky Sport Austria zeigt die Spiele der E-Bundesliga und ermöglicht es somit einer breiten Masse mitzufiebern und keine Sekunde zu verpassen. Einige der besten Buchmacher im Internet bieten sogar die Möglichkeit, auf den Ausgang der Konsolen-Matches zu setzen, um die Spannung noch zusätzlich zu erhöhen. Die Sportart E-Fußball wird dadurch noch auf einer anderen Ebene zugänglich und mit den Wettbewerben ist eine neue Dimension entstanden, die absolut zukunftsträchtig ist.

Der Ablauf in der E-Bundesliga sieht so aus, dass sich Spieler in mehreren Qualifikationen für ihren Lieblingsclub qualifizieren können. Anschließend können sie sowohl in Einzelwettbewerben als auch im Team antreten. In der E-Bundesliga spielen 12 Clubs mit insgesamt 6.000 Spielern um 15.000 Euro Preisgeld. Der Wettbewerb ist das größte virtuelle Fußballturnier in Österreich. Das Preisgeld wird folgendermaßen aufgeteilt:

● 5.000 Euro für das beste Team

● 5.000 Euro für den besten Einzelspieler

● 5.000 Euro, die abgestuft auf weitere Platzierungen im Einzelwettbewerb verteilt werden

In der ersten E-Bundesliga Saison in 2018 gewannen im Team-Wettbewerb diese Teams:

1. SK Puntigamer Sturm Graz

2. LASK

3. FC Red Bull Salzburg

2019 gewannen im Team:

1. FC Red Bull Salzburg

1. FK Austria Wien

2. SKN St. Pölten

Die Einzelwettbewerbe entschieden 2018 diese zwei für sich:

1. Sercan Kara (ÖASK)

2. Marco Lindner (SK Puntigamer Sturm Graz)

2019 waren es:

1. Manuel Niedermayr

2. Marcel Holy

Die Saison 2020/2021 ist im November gestartet. Erstmals zocken bei diesem Turnier nun die besten FIFA-Spieler des Landes in zwei verschiedenen Wettbewerben um die Einzel- und Teamtitel.

Es gibt sogar ein eSports-Nationalteam in Österreich, das es in die Endrunde der E-Europameisterschaft 2020 geschafft hat. Patrick Pfeifer, Semih Öztürk und Manuel Friedl waren die Stars für Österreich in diesem Turnier.

© pixabay.com/photos/xbox-game-console-games-console-4117267 2 weiße XBox Controller

Kommt der ÖFB E-Cup?

Der nächste Schritt, den Österreich anhand des deutschen Vorbildes gehen könnte, wäre den ÖFB Cup in den E-Sport zu übertragen. Bisher ist in diese Richtung nichts geplant, weshalb die Augen der Fans entweder nach Deutschland rüber wandern müssen oder sich auf die E-Bundesliga konzentrieren können. Auch selber zum Controller zu greifen, um vielleicht in ein paar Jahren mitspielen zu können, ist für jeden möglich.

E-Sports ist so populär geworden, dass es in Österreich mittlerweile sogar ein eigenes Studienfach dafür gibt. Wer es am Controller nicht in die Top-Teams der E-Bundesliga schafft, kann so zumindest mit dem Fach „ESports Management“ später einmal in diesem Bereich arbeiten.