Auftakt zur A1 eSports League 2020

Nun ist die Wartezeit für heimische eSports-Fans vorbei. Wie an dieser Stelle angekündigt, startet an diesem Wochenende die größte eSports Liga des Landes ins neue Jahr. Zum Auftakt der A1 eSports League Austria 2020 gibt es die Qualifier zu Fortnite und Clash Royale.

>>>Nachlesen: A1 eSports League 2020 startet mit sechs Games

Qualifiyings

Los geht es mit Fortnite am 7. März um 14:00 Uhr. Fans können via Twitch live miterleben, wer sich die meisten Victory Royale holt (twitch.tv/a1esports). Die nächsten Fortnite-Qalifyings gehen am 29. März, 19. April und am 10. Mai über die Bühne.

Hier geht es zur Fortnite-Anmeldung

Neben Fortnite startet an diesem Wochenende auch der Qualifier für Clash Royale. Hier geht es am 8. März um 14:00 Uhr los. Die weiteren Termine sind der 14. März und der 21. März.

Hier geht es zur Clash-Royale-Anmeldung

Weitere Games

Bei League of Legends, Brawl Stars und Rocket League geht es in den kommenden Wochen los. Nähere Infos dazu folgen. Anmeldungen sind bereits jetzt für alle verfügbaren eSports-Titel möglich.

>>>Nachlesen: Beliebteste eSports-Games in Österreich

Großes Finale

Höhepunkt der Frühjahrssaison 2020 ist natürlich das große Finale. Am 29. und 30. Mai 2020 kehrt die A1 eSports League Austria mit den Spring Split Finals zurück ins Wiener Gasometer. Hier wird dann zusätzlich noch Super Smash Bros. Ultimate für ordentliche Stimmung sorgen. eSports-Fans können auch dieses Jahr die Bewerbe auf der online Plattform Twitch.tv/A1eSports, auf dem Sender A1 Now sowie auf A1now.tv live mitverfolgen.

>>>Nachlesen: 5,3 Mio. Österreicher zocken Videospiele

Externer Link

Alle Infos sowie Ticktes gibt es auf A1eSports.at.