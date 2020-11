Die größte Gaming-Liga des Landes sucht in 5 Spielen den Meister: Am Samstag (12 Uhr, live A1.tv) steigt das große Finale der A1 eSports League.

Wien. Die A1 eSports League hat sich nach drei Jahren längst etabliert, ist eines der Zugpferde der neuen Trendsportart. Am Samstag steigen die Fall Finals 2020. Auch wenn im Gasometer wie bereits beim Spring Split im Mai aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine Fans erlaubt sind, gibt es auf der Videoplattform Twitch und A1 Now gleich zwölf Stunden eSports-Show für alle Fans. A1 Werbeleiter Marco Harfmann freut sich: „Das wird vermutlich die größte Online-Produktion mit der kleinsten Crew, die es je im Wiener Gasometer gegeben hat. Es wird ein würdiger Abschluss für das eSports-Jahr 2020 werden.“

Über 15.000 Spieler matchten sich in 5 Spielen

In den Qualifikationsturnieren für das große Finale versuchten über 15.000 eSportler ihr Glück. Jetzt wird in den fünf ausgewählten Spielen, League of Legends, Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite und Rocket League, der Beste ermittelt. Insgesamt wurde allein schon in den Gruppenphasen und Qualifikationen 256 Stunden gezockt.

Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser führt durch den Tag

Wie bereits im Frühjahr ist auch am Samstag wieder Patricia Kaiser als Moderatorin mit dabei. Sie wird von Moderator Stefan Bohar und Österreichs bekanntesten Gamer „Veni“ unterstützt. Sie werden auch den neu gewonnenen Fans die Faszination eSports näherbringen.

© TZÖ

Mit ad hoc Gaming GC, TT willhaben, Wolfstochter, BroSports und Austrian Force sind wieder hochkarätige Teams und Spieler im Finale dabei. Die Games versprechen also Spannung und Können auf allerhöchstem Niveau.