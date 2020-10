Fallout 76 vom 20. bis zum 26. Oktober kostenlos spielbar!

Free-to-play-Week

Fallout 76 ist die erste Version der beliebten MMO Reihe, die am 14. November 2018 erschien. Im Spiel geht es um die Geschichte der Vault 76 Bewohner, Menschen die in einem gewaltigen, unterirdischen Bunker leben, die erstmalig ihre Vault verlassen, um Amerika nach einem Atomkrieg wiederaufzubauen. Der Hauptcharakter des Spiels ist einer dieser Bewohner. Im einen Survival-MMO Spiel, geht es darum eine neue Basis alleine oder mit Freunden aufzubauen, sich um das Überleben zu kümmern und beim Wiederaufbau zu helfen.

Ihr hattet bislang noch keine Gelegenheit, in Fallout 76 hineinzuschnuppern? Dann ist jetzt der beste Augenblick, genau das zu tun! Vom 20.Oktober bis zum 26. Oktober könnt ihr nun das gesamte Spiel kostenlos erleben. Kostenlos ist also das Basisspiel plus Wastelanders und Nuclear Winter!

Falls ihr beschließt, euch Fallout 76 nach der Free-Play-Woche zu holen, dann wird nicht nur euer gesamter Fortschritt ins Spiel übernommen – das Spiel selbst und sämtliche verfügbaren Inhaltspakete sind dann auch noch im Angebot! (Xbox-Spieler benötigen zum Spielen der kostenlosen Probeversion Xbox Gold)

EVENTS IM SPIEL

Zu einer richtigen Feier gehören auch Spiel-Events, und davon wird es gleich drei geben, die vom 22. bis 26. Oktober stattfinden. Spieler können sich doppelte EP und doppelte S.C.O.R.E.-Belohnungen sowie 25 % Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen bei der Lieferantin Murmrgh im Rusty Pick holen. Schließlich könnt ihr euch mit einer eingeschränkten Fallout 1st-Vorschau einen kostenlosen Vorgeschmack auf die Fallout 1st-Mitgliedschaft holen. Dafür müssen Spieler lediglich zwischen dem 20. und 26. Oktober beim Spiel anmelden und im Atomic Shop nach „Fallout 1st – eingeschränkte Vorschau“ suchen, um einige der Features einer Mitgliedschaft genießen zu können.

RABATTE AUF FALLOUT 76 & ATOME

Fallout 76: -60 % gegenüber Normalpreis

Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition: -50 % gegenüber Normalpreis

Fallout 76: Raider-&-Siedler-Inhaltspaket: -40 % gegenüber Normalpreis (kein Rabatt im PlayStation Store)

Fallout 76: Raider-Inhaltspaket: -40 % gegenüber Normalpreis (kein Rabatt im PlayStation Store)

Fallout 76: Siedler-Inhaltspaket: -40 % gegenüber Normalpreis (kein Rabatt im PlayStation Store)

Ab sofort bis zum 26. Oktober sind auch zum allerersten Mal die Atom-Pakete zwischen 20 % und 35 % günstiger!

500 Atome: -20 % gegenüber Normalpreis

1.000 Atome (+100 Bonus-Atome): -25 % gegenüber Normalpreis

2.000 Atome (+400 Bonus-Atome): -30 % gegenüber Normalpreis

4.000 Atome (+1.000 Bonus-Atome): -35 % gegenüber Normalpreis

FALLOUT 4- UND FALLOUT SHELTER-ANGEBOTE

Nicht nur in Fallout 76 wird gefeiert, auch Fallout 4 und das F2P-Spiel Fallout Shelter

Fallout 4 GOTY: -70 % gegenüber Normalpreis

Fallout 4: -70 % gegenüber Normalpreis

Alle individuellen Fallout 4-DLCs: -60 % gegenüber Normalpreis (kein Rabatt im PlayStation Store)

Fallout 4 Season Pass: -60 % gegenüber Normalpreis