Gaming und Nachhaltigkeit: Wie funktioniert umweltschonendes Zocken?

Man muss kein Kind oder Nerd sein, um ab und zu gerne in virtuelle Spielwelten einzutauchen. Laut Branchenverband zockt mehr als die Hälfte aller Österreicher – und das ganz unabhängig vom Geschlecht oder Alter.

Vor allem im Corona-Jahr haben viele ihre Gaming-Leidenschaft entdeckt. So spannend das Zocken am PC oder an der Konsole auch ist: Unglücklicherweise belastet die Freizeitbeschäftigung die Umwelt. Wie lässt sich Gaming mit Nachhaltigkeit vereinen?

Wie Gaming der Umwelt schadet – und wie es anders geht

Vor, während und nach dem Zocken am PC oder der Konsole wird Energie verbraucht. Dadurch verursachen Videospieler mehr oder weniger hohe CO₂-Emissionen. Die genaue CO₂-Bilanz beim Gaming wurde bisher selten erhoben. Als Einflussgrößen bestimmen neben der Art der Konsole beispielsweise die Spieldauer und Größe des Spiels über die Umweltbelastung. Hersteller wie Sony schätzen die Emissionen bei einer Stunde Spielzeit an der Playstation 4 im Falle eines herkömmlichen Games beispielsweise auf rund 0,055 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Wird das Spiel in der Cloud gespielt, sind es laut Sony 0,149 Kilogramm. Belastbar sind diese Angaben nicht, denn die Emissionen zur Herstellung des Spiels sind hier nicht mit eingerechnet. Schon alleine die meist aus Plastik bestehende Spielhülle ist eine Umweltbelastung. Außerdem veralten Spiele schnell. Wer viel und gerne zockt, kauft sich ständig neue Games. Durchgezockt werden die meisten Spiele höchstens einmal und stehen danach oft ungenutzt im Regal. Auch der so entstehende Abfall schädigt die Umwelt. Denn bei unsachgemäßem Recycling entstehen Gifte. Vor Hintergründen wie diesen ist es umso wichtiger, beim Zocken künftig auf mehr Nachhaltigkeit zu achten.

1. Spieleverkauf über Second-Hand-Anbieter

Wer viel und gerne zockt, sollte durchgespielte Games nicht im Spieleregal sammeln. Um die Nutzungs- und Lebensdauer der Spiele zu steigern, verschenkt man sie lieber oder verkauft sie weiter. An Second-Hand-Anbieter wie momox lassen sich Games beispielsweise zum Festpreis verkaufen. So schont der Verbraucher nicht nur die Umwelt, sondern bessert auch das eigene Budget zur Investition in neue Spiele auf. Übrigens muss nicht jedes Spiel selbst angeschafft werden. Games in Verleih-Shops und Mediatheken auszuleihen, ist deutlich umweltschonender.

2. Bei Soft- und Hardware Energie sparen

Hochgerüstete Gaming-PCs mit leistungsstarker Grafikkarte verbrauchen jede Menge Strom. Wer nur kleinere Spiele mit geringer Grafikauflösung spielt, braucht keine extrem hochauflösende Grafikkarte und kann hier schon bei der Anschaffung der Hardware umweltschonend handeln. Besteht doch Bedarf an einer leistungsstarken Grafikkarte, achtet man bei der Kaufentscheidung am besten auf die Angaben zum Stromverbrauch, denn auch hier gibt es heutzutage einige stromsparenden Modelle. Auch bei der Software kann man den Stromverbrauch senken. Beispielsweise mit Games, die automatisch zwischenspeichern und in den Ruhemodus gehen, wenn sie pausiert werden.

3. Konsolen und PCs richtig pflegen

Wer Konsolen und PCs gut pflegt, erhöht ihre Lebensdauer. Dementsprechend muss er sie seltener entsorgen und spart dadurch Ressourcen. Schon das Entstauben kann wahre Wunder wirken. Sind Elemente wie die Lüftung verstopft, schadet das nicht nur der Hardware, sondern führt zugleich zu einem höheren Stromverbrauch. Geht der PC oder die Konsole trotz guter Pflege kaputt, nutzt man am besten einen Reparaturservice. Bei der ersten Macke ohne Reparaturversuche gleich ein neues Gerät zu kaufen, ist Ressourcenverschwendung und widerspricht dem Prinzip der Nachhaltigkeit.

4. Lieber downloaden statt streamen

Gerade längere Spiele sollten Zocker lieber downloaden, anstatt sie in der Cloud zu streamen. Denn cloudbasierte Spiele basieren auf Rechenzentren, die mit hohem Stromverbrauch gekühlt und belüftet werden. Auch die Übertragung auf die heimische Konsole verbraucht hohe Mengen an Strom. Insbesondere lange am Stück gespielte Games sind echte Stromfresser, wenn sie über die Cloud laufen.

5. Konsolen und PCs richtig ausschalten

Kaum etwas verbraucht im Haushalt derart viel Energie wie der Standby-Modus von Unterhaltungselektronik. Laut Experten fressen Konsolen und PCs auf Standby oft sogar mehr Strom, als beim aktiven Spielen verbraucht wird. Deshalb ist es für nachhaltiges Gaming wichtig, Geräte auszuschalten. Ohnehin verfügen die meisten Konsolen und PCs über schnelle Speicher. Das Hochfahren für die nächste Session dauert dadurch nicht einmal lange.

6. Spiele von klimafreundlichen Herstellern bevorzugen

In Zeiten der Nachhaltigkeit geht ein Großteil der Gaming-Branche den Weg des Klimaschutzes. Mehr als die Hälfte aller Spielehersteller versucht heutzutage beispielsweise, in Sachen Strom umweltfreundlicher zu agieren. Etwa indem bei der Spielherstellung auf Ökostrom gesetzt wird. Bekannte Hersteller wie Sony haben sich im Rahmen des UN-Weltklima-Gipfels schon 2019 zur Absenkung ihrer Emissionen verpflichtet. Zudem hat Sony neben Nintendo und Microsoft versprochen, künftig energieeffizientere Spielekonsolen herzustellen. Abgesehen davon tut sich auch im Hinblick auf die Spielhüllen etwas. Sega verwendet seit 2020 beispielsweise Verpackungen und Booklets, die zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Wer es mit der Nachhaltigkeit beim Gaming ernst meint, entscheidet sich künftig eher für Angebote von klimabewussten Herstellern dieser Art.

Nicht nur der Umwelt zuliebe

Nachhaltiges Gaming im Sinne der obigen Tipps schont nicht nur die Umwelt, sondern bei steigenden Strompreisen auch den Geldbeutel.