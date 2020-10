Neue Inhalte und Erweiterungen

Also was ist jetzt Mortal Kombat 11 Ultimate ? Das Packet enthält das Mortal Kombat 11-Hauptspiel plus das Kombat- Pack 1, Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung und das kürzlich angekündigte Kombat-Pack 2, welches die neuen spielbaren Kämpfer Mileena, Rain und Rambo enthält. Zusammengefasst enthält die neue erweiterte Version 37 spielbare Charaktere, zwei ausgezeichnete Story Kampanien und jeder Inhalt und Erweiterung von Mortal Kombat 11 und Aftermath. Hinzu kommt das Krossplay unterstützt wird. Spieler können in ausgewählten Modi plattformübergreifend auf PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One gegeneinander antreten.