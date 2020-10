Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Das Spiel erscheint am 6. November für PlayStation 4 Xbox One sowie PC und am 13. November für Nintendo Switch und versucht durch verbesserte Grafik und plattformübergreifenden asynchronen Multiplayer-Wettbewerb zu überzeugen. Ermöglicht wird das durch das revolutionäre Autolog-Feature, dank dem sich die Spieler nahtlos mit Freunden verbinden, vergleichen und messen können. Das Spiel wird außerdem sämtliche Haupt-DLCs enthalten und den Spielern somit weitere sechs Stunden Spielspaß und mehr als 30 Herausforderungen bescheren.