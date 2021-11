Die neu designte Gameplay-Engine, eine neue Steuerung, der MyGM-Modus und zum ersten Mal in der Reihe MyFACTION führen zum beeindruckendsten WWE 2K-Erlebnis aller Zeiten.

Neu designte Gameplay-Engine:

Die wichtigste Änderung bei WWE 2K22 ist die Engine selbst. Visual Concepts hat die Gameplay- und Animations-Engine runderneuert, damit jeder Dive, Kickout und Finisher so realistisch wirkt, als würden die Fans bei der WrestleMania am Ring sitzen. Sobald die Spieler*innen den Controller in die Hand nehmen, werden sie den Unterschied spüren;