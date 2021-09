Luka kehrt nach Ljubljana zurück, um die Courts seiner Kindheit mit einem Design neu zu gestalten, das durch seine Liebe zum Basketball und zu Slowenien inspiriert wurde.

2K Foundations, der philanthropische Unternehmenszweig von 2K, der durch direkte Investition in lokale Förderprogramme benachteiligte Kommunen stärkt und inspiriert, hat am letzten Wochenende sein neuestes Projekt im slowenischen Ljubljana enthüllt. In Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung von Ljubljana und gemeinsam mit dem Dallas Mavericks All-Star Guard Luka Dončić hat 2K Foundations den Court seiner Kindheit renoviert. Die Renovierung beinhaltete auch brandneue Sitzplätze und Beleuchtung.

Das neue Artwork für den Court wurde von Dončić designt, der den lokalen Grafikdesigner Nejc Prah ausgewählt hat, um sein Design zu verwirklichen. Lukas neues Logo integriert Lukas Initialen (LD), seine Trikotnummer (77) und Pfeile, die seinen Spielstil darstellen und ein "S" für sein Heimatland Slowenien offenbaren.

© oe24 ×

„Das ist ein sehr aufregender Tag für mich. Ich habe tolle Erinnerungen an Ljubljana, wo ich aufgewachsen bin. Das sind meine Kindheitsplätze, wo ich das Spiel gelernt und trainiert habe“, sagte Dončić. „Es ist eine Ehre, meiner Stadt und meinem Land, die mir so viel gegeben haben und die ich so liebe, etwas zurückgeben zu können. Die Möglichkeit für Kinder, auf den gleichen Plätzen zu spielen und die gleichen Träume zu verfolgen, die ich hatte, ist etwas, auf das ich mich freue.“

Im Rahmen der Feier hat Luka den Court signiert und offiziell der Community gewidmet, lokale Kinder wurden eingeladen, an Basketball-Trainingsspielen, Spielen 3 gegen 3, Dribbel-Lehrgängen und Herausforderungen teilzunehmen. Die besten Spieler bei diesen Herausforderungen wurden von Luka und anderen beurteilt. Jordan Brand und BioSteel, die beide mit Dončić arbeiten, haben Preise und Equipment zur Verfügung gestellt.

„Foundations spielt eine sehr wichtige Rolle für 2K und unsere Sport-Titel. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Beiträge für Kommunen, von Court-Renovierungen bis zu Ausbildungs-Programmen in den MINT-Fachbereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Seit 2018 hat Foundations mehr als 40 Projekte zur Unterstützung von Regionen abgeschlossen und dabei Communitys aus aller Welt erreicht“, so David Ismailer, President von 2K. „Wir sind stolz, ein Programm geschaffen zu haben, das einen Anteil daran hat, einigen der größten Athleten und Talenten der Welt, so wie Luka, die Gelegenheit zu bieten, sich noch enger mit der Community zu verbinden, die ihnen so viel bedeutet.“

Die neuen Courts werden der lokalen Community zu Verfügung gestellt, wie sie auch Luka nutzen konnte, als er in der Stadt aufwuchs. Sie könnten ein Sprungbrett für die nächste Generation slowenischer Basketballer werden.

© oe24 ×

„Dass Luka in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist und sich für diese Courts seiner Kindheit engagiert hat, ist eine solche Ehre. Er repräsentiert Slowenien in aller Welt und wir sind stolz darauf, was er für unser Land getan hat, nicht nur bei der Olympiade, auch seine Erfolge bei der NBA“, so Zoran Janković, Bürgermeister von Ljubljana. „Er liebt Ljubljana, und die Stadt und das Land lieben ihn.“

Im letzten Jahr hat 2K Foundations zahlreiche Projekte unterstützt, unterschiedlichen Gemeinden weltweit eine Plattform gegeben und seine Aktivitäten um Berufs- und Bildungsinitiativen sowie um breitere Sportmöglichkeiten wie Golf-Camps und -Turniere, lokale Unterstützungsprogramme durch Musik und verbesserte Studios u.v.m. Zu den zuletzt abgeschlossenen Projekten gehören die Renovierungen von Basketball-Courts in Moss Point, Mississippi gemeinsam mit dem Phoenix Suns All-Star Devin Booker sowie in Birmingham im Vereinigten Königreich gemeinsam mit den Birmingham Rockets. Weitere Programme und Instandsetzungen in Los Angeles, Oakland, Minneapolis und New Orleans sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Weitere Informationen zu 2K Foundations, darunter auch aktuelle und anstehende Projekte, gibt es auf der offiziellen Website.

Um aktuelle Neuigkeiten zu NBA® 2K21 zu erhalten, einfach NBA® 2K auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook folgen.