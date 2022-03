× 2K und die RCADIA eröffnen weltweit erstes Tiny Tina´s Wonderlands Gaming Apartment

A Chaotic Nights Rest

2K und die RCADIA, Europas größtes Gaming Haus in Hamburg, eröffnen das Tiny Tina´s Wonderlands Gaming Apartment. Ab sofort kann das der fantastischen Videospielwelt nachempfundene Apartment im Herzen der Hansestadt gebucht werden. Dieses besteht aus vier außergewöhnlichen Tiny Tina´s Wonderlands-Zimmern mit Balkon, einer eigenen Kitchenette und einem Gaming-Room, in welchem auf topaktueller Multiplayer PC- und Videospielkonsolen-Ausstattung gelootet und geshootet werden kann.

.

„Das ist Tinas Fantasie und eine WELTPREMIERE!“, so Tiny Tina, Hauptdarstellerin und Namensgeberin des Wonderlands Videospiels, deren verrückte Traumwelt mit viel Liebe zum Detail umgesetzt wurde. „Snacks, Frühstück, Mittag, Abendessen? SCHLAGT EUCH DIE BÄUCHE VOLL! Übernachtungen? IST DAS EINE FRAGE? Privates Spielezimmer für eure Crew? AYE! Getränke-Flatrate? MACHT BEUTE LEUTE! Zocken, Zocken, Zocken? ABER V.I.P. BAYBAAAY!”.

In einer weltweit einmaligen Gestaltung in der Hamburger RCADIA bietet das Tiny Tina´s Wonderlands Apartment jede Menge Schätze für bis zu vier Gäste. Der Hamburger Digitaltempel kleckert nicht, wenn es um einzigartige Angebote für seine Besucher geht. Casual Gaming Area, Streamingbox, Actoracer, Flight Sim, Europas ersten AR Escape Room, Tower Tag und nun, Ladies und Gentlemen – der finale Zauber, die funkelnde Lunte, in majestätischem Glanze: Das Tiny Tina´s Wonderlands Apartment!

© oe24 ×

“Das ‚All Inclusive‘ Angebot für Tiny Tina´s Apartment in der RCADIA lässt keine Wünsche offen und die Besucher:innen aus der ganzen Welt in die verrückte Welt des Spiels eintauchen.“, so Stefan Eder, 2K Director Marketing and Communications. „Individuelle Kooperationskonzepte wie dieses passen perfekt zur DNA der RCADIA.“, erklärt Sarah Kucher, Head of Partnerships & Venue Development RCADIA, den bestehenden Marketing Handshake mit dem globalen Spielepublisher 2K.

© oe24 ×

Pünktlich zur Veröffentlichung des 2K Looter Shooters Tiny Tina´s Wonderlands am 25.3.2022 ist ab sofort auch das Angebot zum Gaming Apartment für begrenzte Zeit buchbar.

Buchungen sind ab sofort über die Website der RCADIA unter www.rcadia.de möglich.