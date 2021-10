In der limitierten Serie ist die Ultimate Edition zum ersten Mal als Disc verfügbar.

Gerade rechtzeitig zur kalten Jahreszeit kommt die limitierte Serie der Disc-Version der Borderlands® 3 Ultimate Edition für PlayStation®5 und Xbox Series X in den Handel. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung am 12. November 2021 in ausgewählten Regionen* ist die Ultimate Edition zum Preis von 40 Euro** erstmalig als Disc erhältlich. Diese Disc-Version für New-Gen-Konsolen ist perfekt sowohl für passionierte Kammer-Jäger*innen, die ihr Sammelregal vervollständigen wollen, als auch für Neulinge, die alles in einem Gesamtpaket haben möchten.

Borderlands 3 Ultimate Edition ist das vollkommene Borderlands 3-Erlebnis: Das preisgekrönte Basisspiel plus alle 6 Inhalts-Add-ons und die komplette Sammlung Bonus-Kosmetik-Packs. Die Versionen für PlayStation®5 und Xbox Series X wurden optimiert, um die Prozessor-Power der neuen Konsolen voll auszunutzen, und so Spiele mit 60 Frames pro Sekunde in 4K-Auflösung im Einzelspieler-Modus und im Online-Koop zu ermöglichen. Die Spieler*innen können auch lokalen Multiplayer am Splitscreen für drei und vier Spieler*innen genießen.

Die neuen Discs für New-Gen-Konsolen sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, also sollte man noch heute im 2K Store vorbestellen! Eine komplette Übersicht, wie viel chaotische Pracht in der Ultimate Edition enthalten ist, gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.